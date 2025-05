https://noticiaslatam.lat/20250505/trump-saluda-la-tregua-declarada-por-rusia--durante-tres-anos-biden-no-hablo-con-putin-1162365582.html

Trump saluda la tregua declarada por Rusia: "Durante tres años Biden no habló con Putin"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el esfuerzo de Rusia por haber declarado una tregua de tres días en el conflicto en Ucrania, con... 05.05.2025, Sputnik Mundo

El 28 de abril pasado, el presidente ruso Vladímir Putin anunció un cese al fuego desde las 00:00 del 7 al 8 de mayo hasta las 00:00 del 10 al 11 de mayo, algo que fue rechazado por el líder ucraniano Volodímir Zelenski. Asimismo, señaló, en referencia a Joe Biden, que "tuvimos un presidente que durante tres años no habló con Putin". El Kremlin ha calificado como un "gesto de buena voluntad" el hecho de que el presidente Putin haya declarado un alto al fuego de tres días, y lamentó que la parte ucraniana no haya dado respuesta."Confiamos en que esta iniciativa de paz del presidente Putin sea valorada. No hemos escuchado ninguna reacción al respecto desde las capitales europeas, ni tampoco desde Ucrania", indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el pasado 29 de abril.Peskov enfatizó también en aquella ocasión que todavía no ha habido ninguna respuesta por parte de Kiev a la posibilidad de negociaciones directas con Rusia."Es cierto que existen cuestiones jurídicas relacionadas con la legitimidad [de Volodímir Zelenski]. Pero en este caso, los intereses de avanzar hacia un proceso de solución pacífica están por encima de todo. Lo primordial es comenzar ese proceso de negociaciones, lo demás es secundario", añadió.Violaciones sistemáticas por parte de UcraniaEl pasado 18 de marzo, Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica en la que, entre otras cosas, el mandatario ruso aceptó la idea de que las partes en el conflicto ucraniano se abstuvieran mutuamente de realizar ataques contra las instalaciones de infraestructuras energéticas durante 30 días y dio las correspondientes instrucciones a los militares rusos.Posteriormente, Kiev afirmó que apoyaría esta propuesta, y el 24 de marzo, grupos de expertos rusos y estadounidenses acordaron desarrollar un mecanismo para prohibir tales ataques y publicaron una lista de este tipo de instalaciones energéticas, incluidas refinerías de petróleo, oleoductos y gasoductos e instalaciones de almacenamiento, centrales eléctricas, subestaciones, transformadores y distribuidores, centrales nucleares y presas hidroeléctricas.Sin embargo, Ucrania violó sistemáticamente estos acuerdos, llevando a cabo su primer ataque apenas unas horas después de que Putin y Trump hablaran, y atacaron una estación de bombeo de petróleo en el sur de Rusia.El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que el expresidente estadounidense Joe Biden cometió un gran error al empecinarse en la adhesión de Ucrania en la OTAN, el bloque bélico liderado por Washington, y remarcó que una orden expresa de Trump a Zelenski, cuyo mandato como presidente de Ucrania concluyó en mayo de 2024, sería suficiente para que Rusia obtenga garantías creíbles.

