Moscú señala que la iniciativa sobre una tregua temporal sigue sin respuesta de Kiev

"El presidente [Vladímir] Putin mostró un gesto de buena voluntad y anunció ayer [28 de abril] que se declararía una tregua temporal para las celebraciones del Día de la Victoria. Hasta ahora tampoco hemos oído ninguna reacción del régimen de Kiev. Aún es muy difícil entender si el régimen de Kiev tiene intención de sumarse [a la iniciativa] o no", constató el vocero del Kremlin.Además, calificó de manipulación la decisión de Ucrania de no dar una respuesta directa a tal iniciativa del presidente ruso.En cuanto a la propuesta de Zelenski de declarar una tregua de 30 días, el vocero señaló que, sin resolver ciertos matices, eso no sería posible.Además, Peskov enfatizó que todavía no ha habido ninguna respuesta por parte de Kiev a la posibilidad de negociaciones directas con Rusia."Es cierto que existen cuestiones jurídicas relacionadas con la legitimidad [de Zelenski]. Pero en este caso, los intereses de avanzar hacia un proceso de solución pacífica están por encima de todo. Lo primordial es comenzar ese proceso de negociaciones, lo demás es secundario", enfatizó el portavoz.Por decisión del presidente Vladímir Putin, Rusia declaró una tregua unilateral de 72 horas, del 8 al 11 de mayo, durante la cual cesarán todas las operaciones militares. Al mismo tiempo, Rusia dejó claro que sus FFAA darán "una respuesta adecuada y eficaz" a las eventuales violaciones del alto al fuego por parte de Ucrania. Cabe destacar también que Moscú reafirmó su disposición a iniciar negociaciones de paz sin condiciones previas y a mantener un diálogo constructivo con sus socios internacionales para abordar las causas de fondo del conflicto ucraniano.

