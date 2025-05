https://noticiaslatam.lat/20250504/es-cuestion-de-tiempo-putin-considera-inevitable-la-reconciliacion-con-ucrania-1162347218.html

"Es cuestión de tiempo": Putin considera inevitable la reconciliación con Ucrania

La reconciliación con Ucrania es inevitable a pesar de los acontecimientos que presenciamos actualmente, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una... 04.05.2025, Sputnik Mundo

El mandatario ruso recordó haber advertido ya en 2007, desde la Conferencia de Múnich, que Rusia sería "independiente y soberana, o dejaría de existir", pero Occidente no tomó en serio sus palabras.Hoy, Estados Unidos habla abiertamente de una "guerra existencial contra Rusia", señaló Putin, y el llamado mundo civilizado decidió que, tras la caída de la URSS, era necesario "acabar con lo que quedaba de Rusia"."¿Qué está ocurriendo ahora? Y Occidente lo reconoce, y ahora Estados Unidos habla de ello, lo afirma abiertamente: 'estamos en un estado de guerra existencial con Rusia'", pronunció.Putin matizó que de siglo en siglo, Occidente quiere "morder" algo de Rusia, esto se debe a que en la cultura occidental lo primero es el bienestar material, mientras que en Rusia siempre hay una idea moral y ética. El presidente subrayó que si el país euroasiático abandona sus valores tradicionales, "perderá su identidad", lo que supondría un peligro extremo para su futuro."Simplemente nos engañaron": Putin sobre los Acuerdos de MinskRefiriéndose a la fase inicial de la crisis ucraniana, el presidente ruso acusó a Occidente de engañar a Moscú con los Acuerdos de Minsk. Suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, aquellos acuerdos sentaron las bases para una solución política al conflicto en el este ucraniano, pero no derivaron en el cese de la violencia, lo que finalmente motivó a Moscú a lanzar su operación militar especial en febrero de 2022.De acuerdo con el mandatario, Occidente utilizó estos acuerdos como pretexto para ganar tiempo, rearmar a Ucrania y prepararla para la guerra con Rusia. Moscú confió en su cumplimiento, "pero simplemente nos engañaron", aseveró.Para Putin, los Acuerdos de Minsk son "una experiencia a tener en cuenta en el futuro".Explicó, además, que en 2014 no era realista iniciar una operación militar especial, ya que Rusia "no estaba preparada para una confrontación directa con todo Occidente". Tampoco podía actuar de manera abrupta sin antes fortalecer su seguridad, las FFAA y la economía, añadió.Putin sobre los sucesos en Crimea en 2014En cuanto al apoyo ruso a Crimea en 2014, Putin sostuvo que actuar de otra forma habría significado entregarla para que la destrozaran.Ante el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania y el derrocamiento de las autoridades legítimas en Kiev, Moscú se vio obligado a apoyar a los residentes de Crimea y la ciudad de Sebastopol, quienes no aceptaron el golpe anticonstitucional. Esta decisión, incluso a costa de la imposición de sanciones occidentales a Rusia, resultó acertada y correcta, subrayó el mandatario ruso.Las nuevas declaraciones del presidente ruso sobre el conflicto ucraniano, los acontecimientos en la arena geopolítica y en el propio país se presentarán en la nueva película Rusia. Kremlin. Putin. 25 años.

