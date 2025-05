https://noticiaslatam.lat/20250505/el-kremlin-las-muestras-de-neonazismo-en-europa-son-considerables-y-muchos-europeos-lo-entienden-1162356234.html

El Kremlin: Las muestras de neonazismo en Europa son considerables y "muchos europeos lo entienden"

"Es poco probable que la celebración [del Día de la Victoria] pueda convertirse en un punto de inflexión, por desgracia, la manifestación del neonazismo en Europa es bastante notable, y los propios europeos lo entienden, en Europa muchos le temen con razón", destacó a los periodistas.Contactos entre Moscú y WashingtonUna reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, es en gran medida necesaria y debe prepararse debidamente, aclaró Peskov.No obstante, todavía no hay detalles concretos sobre un encuentro, aclaró Peskov.Acuerdo sobre minerales entre EEUU y UcraniaEl acuerdo entre Washington y Kiev sobre minerales requiere un análisis y solo después de él podrán extraerse conclusiones, prosiguió el portavoz. "Francamente, no conozco el texto, sin entrar en detalles, es imposible comentar este acuerdo. Todavía no está muy claro de qué estamos hablando", pronunció al respecto. Tensiones entre la India y PakistánAñadió que Moscú valora las relaciones tanto con Nueva Deli como con Islamabad y espera que ambas partes puedan acordar medidas para rebajar el grado de tensión."La India es nuestro socio estratégico. Pakistán también es nuestro socio en muchas cosas. Y valoramos la relación tanto con Nueva Deli como con Islamabad. Por supuesto, esperamos que las partes puedan actuar y acordar estas medidas que rebajarán el grado de tensión en la frontera", subrayó.

