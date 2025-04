https://noticiaslatam.lat/20250430/el-fmi-suspende-la-linea-de-credito-a-colombia-termina-condicionando-a-las-economias-emergentes-1162282085.html

El FMI suspende la línea de crédito a Colombia: "Termina condicionando a las economías emergentes"

El FMI suspende la línea de crédito a Colombia: "Termina condicionando a las economías emergentes"

Apenas horas después de que la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, fuera señalada por influir en la política interna de Argentina, el organismo multilateral abrió una nueva polémica con otro país sudamericano, al amenazar a Colombia con la suspensión de una línea de crédito vigente.A través de una declaración del 26 de abril, el FMI informó que la calificación de Colombia para la Línea de Crédito Flexible (LCF), que había sido aprobada en abril de 2024, está ahora "condicionada al resultado de las consultas del Artículo IV y una revisión de medio término del LCF".El acuerdo de 2024 preveía que Colombia podría acceder a un crédito de 8.100 millones de dólares con el objetivo de una "prevención de crisis". En aquel momento, el organismo aseguró que el país sudamericano cumplía con los criterios "en virtud de la gran solidez de sus fundamentos económicos y marcos institucionales de política económica, así como de su trayectoria de implementación de políticas económicas muy sólidas y su compromiso de mantenerlas".Por eso mismo, la noticia fue recibida en Colombia como una quita de apoyo del organismo al Gobierno de Petro, que tiene al déficit fiscal como uno de sus principales problemas macroeconómicos a resolver. Petro respondió a través de su cuenta de X con un mensaje directo hacia la directora del FMI: "Vienen los vampiros, pero los vampiros desaparecen ante el sol, Georgieva".En los días siguientes, Petro atribuyó el alto gasto público a que su Gobierno está pagando, precisamente, la LCF anterior, utilizada por el expresidente Iván Duque (2018-2022) para hacer frente a los impactos económicos de la pandemia de COVID-19. "El gasto público ha aumentado en Colombia porque toca pagar lo que Duque endeudó a Colombia", afirmó.Por su parte, el ministro de Hacienda colombiano, Germán Ávila, explicó a la emisora colombiana W Radio que el Gobierno "no tiene contemplado coyunturalmente utilizar la línea" del FMI y que solamente es considerada como una herramienta "preventiva, precautoria" en situaciones excepcionales.Una presión para que el Gobierno ajusteEn diálogo con Sputnik, el economista colombiano Christian Méndez afirmó que la postura adoptada por el FMI "no es sorpresiva" si se tiene en cuenta el déficit de un 6,8% del Producto Interno Bruto (PIB) que padece el Gobierno de Petro. En ese sentido, señaló que el organismo busca utilizar las revisiones del acuerdo para determinar "cómo el Gobierno va a equilibrar ese déficit, ya sea con una disminución del gasto o un aumento del ingreso".Méndez lamentó que tanto el FMI como los mercados aparezcan atentos a que se desarrolle un ajuste fiscal sin tener en consideración que la economía colombiana "muestra una estabilidad macroeconómica con crecimiento positivo, una inflación que viene desacelerándose y una disminución de la tasa de desempleo".En línea con lo argumentado por Petro, Méndez explicó que el déficit fiscal colombiano también se explica por la deuda que el país contrajo en 2020, cuando el Gobierno de Duque activó la línea de crédito por 5.400 millones de dólares. "Colombia es un país que ha respetado la deuda externa y paga sus intereses y ha respondido por el crédito", anotó el economista.La deuda como mecanismo de coerciónPara Méndez, el caso debería ser una oportunidad para "hacer un análisis más amplio y en perspectiva" de la relación a cómo el FMI "termina condicionando a las economías emergentes con la deuda".Al respecto, afirmó que el Gobierno colombiano deberá afrontar la "complejidad" para conjugar sus "iniciativas de política económica y de gasto público enfocado en diversas clases vulnerables del país" con la coyuntura marcada por la decisión del FMI de revisar o suspender parcialmente el crédito, dado que, aunque la gestión actual no tuviera intenciones de utilizarlo, el anuncio "genera volatilidad en los mercados y puede enviar señales negativas a la economía colombiana".Méndez consideró que la situación de Colombia podría enmarcarse en lo señalado en el libro Deuda y culpa de la filósofa y académica italiana Elettra Stimilli, que señala cómo la deuda termina funcionando como "un dispositivo de coerción que convierte a los deudores en culpables", parafraseó el economista.

