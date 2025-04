https://noticiaslatam.lat/20250430/100-dias-que-parecen-100-anos-asi-ha-sido-el-regreso-de-trump-a-la-casa-blanca-1162270879.html

"100 días que parecen 100 años": así ha sido el regreso de Trump a la Casa Blanca

"100 días que parecen 100 años": así ha sido el regreso de Trump a la Casa Blanca

Sputnik Mundo

Este 29 de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, cumple 100 días al frente de la Casa Blanca. Sputnik presenta un análisis con expertos... 30.04.2025, Sputnik Mundo

2025-04-30T01:50+0000

2025-04-30T01:50+0000

2025-04-30T04:36+0000

internacional

política

donald trump

eeuu

💬 opinión y análisis

méxico

ucrania

claudia sheinbaum

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/1e/1162286624_0:211:3001:1899_1920x0_80_0_0_36c59dd41dfddc93dc0e42c59ceef88c.jpg

Respaldado por el voto popular y los colegios electorales, además de una mayoría legislativa por parte de los republicanos, Trump asumió el pasado 20 de enero como el 47º presidente de Estados Unidos. Fortalecido, el también empresario inició su mandato con una serie de medidas en materia económica y política que han impactado tanto al país norteamericano como al resto del mundo. "El impacto que ha tenido Trump en tan poco tiempo es francamente increíble"En entrevista con Sputnik, el experto en relaciones internacionales y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Miguel Ángel Valenzuela Shelley, sentenció que, para bien o para mal, el segundo mandato del republicano "ha cimbrado la estructura comercial internacional". Y es que, afirmó, con la guerra comercial que inició el presidente de EEUU el pasado 2 de abril cuando presentó el listado de aranceles recíprocos —los cuales han sido descafeinados en su mayoría— ha dado pie a una incertidumbre económica que ha obligado a las naciones a buscar otro mercados.Aunque las tarifas varían y algunas han sido incluso revertidas, en el caso de China la historia va al revés: los aranceles entre ambos países son ya de más de tres cifras, lo que ha trastocado la economía mundial. Pekín impuso aranceles de un 125% a las importaciones desde EEUU, como respuesta a la decisión de la Administración Trump de establecer gravámenes del 145% a todos los bienes chinos, salvo algunas excepciones del sector electrónico.China, abundó el experto, tiene las condiciones en todos los sentidos para sortear una guerra comercial con Estados Unidos "y muy probablemente salir victoriosa"; sin embargo, alertó que "los demás países no están en esa situación". Al respecto, el maestro en Relaciones Internacionales y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Irwing Rico Becerra, señaló que la actual Administración de Trump ha apelado, tanto en el discurso como en su acciones, por un nativismo en el cual lo extranjero es visto como amenaza. Sin embargo, el experto advirtió que esto "no es tan beneficioso como lo pinta Trump", pues ha generado volatilidad de la economía interna de EEUU, además de que ciertas industrias se han visto afectadas por los aranceles. Asimismo, aseguró que las políticas proteccionistas del mandatario republicano acabarán afectando al consumidor final, que es a quien le cuestan más los productos. Un nivel de popularidad histórico... por lo bajoDe acuerdo con una encuesta publicada por CNN, Donald Trump llega a sus primeros 100 días de Gobierno con apenas el 41% de aprobación. La cifra, destacó el reporte, "es la más baja para cualquier presidente electo recientemente en 100 días, remontándose al menos a Dwight Eisenhower".Este porcentaje va también de la mano con el la política económica de Trump, advirtieron los expertos. En charla con Sputnik, la especialista mexicana integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, Estefanía Cruz Lera, ponderó que al iniciar esta guerra arancelaria, indicó la analista, EEUU está "rompiendo todas las reglas de libre comercio que el mismo Estados Unidos impuso" y del que se ha visto beneficiado históricamente. "Lo que [Trump] ha intentado hacer es dar una continuidad a la política que comenzó durante su primer mandato, pero a diferencia de ahora, antes fue gradual (...) Lo que intenta es una guerra comercial de mayor intensidad pensando que el consumidor lo iba a soportar", señaló.De acuerdo con Cruz Lera, es justamente en los primeros 100 días cuando la popularidad de los mandatarios tiende a ser más fuerte; sin embargo, en el caso de Trump esta baja aprobación podría ser un termómetro rumbo a las elecciones intermedias del 2026 y en las que, advirtió, el Partido Republicano podría perder la mayoría que actualmente ostenta. Para Irwing Rico, la baja popularidad del mandatario estadounidense "va mucho más allá de Donald Trump". Pero, abundó, la pérdida de legitimidad del magnate es relativa, pues el presidente tiene una base popular "muy grande, casi fanáticos" que están apoyando sus políticas y toda su visión del America First. Un clima de "mayor tensión" con MéxicoDe acuerdo con datos dados a conocer este 29 de abril por la presidenta Claudia Sheinbaum, desde que Trump regresó a la Casa Blanca, 38.757 personas han sido deportadas a México, de las cuales, 33.311 son mexicanas y 5.446 son extranjeras. Durante todo el 2024, México recibió 87.298 deportados, según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).Las cifras, señalaron los especialistas, no son coincidencia, pues desde su mandato pasado (2016-2020), el magnate puso el foco en los migrantes indocumentados; sin embargo, ahora su discurso ha sido incluso más violento. Con él coincide la doctora Cruz Lera, quien destacó el sentimiento de inseguridad al que han sido sometidos los migrantes irregulares. La experta agregó que en materia de seguridad, Trump ha orillado a México a cambiar su estrategia, al menos respecto al narcotráfico. Y es que recién llegó a la Presidencia, el republicano firmó una serie de órdenes ejecutivas, entre ellas, una en la que catalogó como "organizaciones terroristas extranjeras" a varios grupos del crimen organizado mexicano. "Trump ha obligado a Sheinbaum a dar una ruptura en materia de seguridad; es la llegada de Trump lo que hace que ella de un viraje al menos en el combate al narcotráfico y en el tema migratorio. El resultado es que se ha reducido el flujo de drogas y de migrantes", consideró.Miguel Ángel Valenzuela Shelley aseveró que los dos grandes logros de la Administración Trump tienen que ver justamente con México: la disminución de los cruces irregulares y del trasiego de drogas. "Un mal panorama para Ucrania"Una de las promesas de Trump fue resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que —dijo en su momento el mandatario— le llevaría solo unas horas, pero la realidad ha sido distinta. Según Valenzuela Shelley, la resolución de la crisis simplemente no es una prioridad para Washington. La indiferencia de Trump hacia Kiev, ponderó, podría ralentizar una resolución del conflicto cuya culminación, sea la que sea, no beneficiará a Ucrania.Recientemente, el presidente Donald Trump dijo en una entrevista con la revista The Atlantic que está haciendo "un gran favor" a Ucrania con el papel que ha asumido Estados Unidos en torno al conflicto."Creo que estoy salvando a esa nación. Creo que esa nación será aplastada muy pronto", dijo el mandatario.Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, su Administración ha fomentado las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Tan solo el pasado 28 de abril, Serguéi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, y Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, conversaron por teléfono sobre la situación.

https://noticiaslatam.lat/20250429/los-100-dias-de-trump-como-se-siente-la-economia-de-eeuu-bajo-su-mandato-1162278048.html

https://noticiaslatam.lat/20250409/solo-china-podria-aguantar-mas-tiempo-que-eeuu-en-la-guerra-arancelaria-1161949785.html

https://noticiaslatam.lat/20250408/eeuu-se-presenta-como-victima-de-un-sistema-de-comercio-mundial-injusto-1161945511.html

https://noticiaslatam.lat/20250126/trump-dara-un-discurso-ante-el-congreso-de-eeuu-para-exponer-su-idea-de-america-first-1160767432.html

https://noticiaslatam.lat/20250320/el-cartel-jalisco-nueva-generacion-paso-de-ser-un-grupo-minusculo-a-dominar-el-crimen-en-mexico-1161626995.html

https://noticiaslatam.lat/20250424/rusia-dice-que-esta-dispuesta-a-llegar-a-un-acuerdo-en-ucrania-pero-hay-detalles-que-ultimarse-1162208682.html

eeuu

méxico

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

política, donald trump, eeuu, 💬 opinión y análisis, méxico, ucrania, claudia sheinbaum