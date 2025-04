https://noticiaslatam.lat/20250409/solo-china-podria-aguantar-mas-tiempo-que-eeuu-en-la-guerra-arancelaria-1161949785.html

"Solo China podría aguantar más tiempo que EEUU en la guerra arancelaria"

"Solo China podría aguantar más tiempo que EEUU en la guerra arancelaria"

Mientras Trump asegura que China sí quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos para evitar pagar gravámenes e incluso llamó "gente orgullosa" a los chinos por no querer empezar a negociar, el Gobierno de Xi Jinping se mantiene firme en su posición: "Si Estados Unidos insiste en seguir su propio camino, China luchará hasta el final", se lee en un comunicado del Ministerio de Comercio del país asiático. Según él, Washington está buscando claramente frenar el desarrollo económico de Pekín para mantener su posición como potencia hegemónica. Sin embargo, pondera el analista mexicano radicado en China, el gigante asiático ya tiene experiencia lidiando con los aranceles estadounidenses en su contra, lo que a su vez lo ha orillado al país a diversificar sus mercados y, por ende, fortalecerse."En el pasado, China buscaba más un diálogo, buscaba hacer que EEUU entendiera que esta guerra arancelaria no va a ningún lado, pero desde que entró el este segundo Gobierno de Donald Trump, China tiene una nueva posición: ellos no están dispuestos a dejar que Washington continúe aplicando este esta política arancelaria, que es un bullying en contra de China y del resto del mundo", señala Lázaro."EEUU, un socio no tan confiable"Aunque Donald Trump ha prometido recaudar hasta 600.000 millones de dólares cada año para las arcas de EEUU a través de gravámenes comerciales, la realidad es que el objetivo que persigue de "reindustrializar" a su país no es un proceso sencillo y traerá consecuencias casi inmediatas para los ciudadanos estadounidenses, que verán reflejado en su bolsillo el costo de las políticas económicas proteccionistas de su presidente, advierte a Sputnik el experto en relaciones internacionales y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Miguel Ángel Valenzuela ShelleyEn ese sentido, mencionó que el proyecto político-económico del mandatario chino Xi Jinping ha gozado y posiblemente seguirá gozando de continuidad, mientras que en Washington el cambio de gobierno muchas veces significa cambio de planes a largo plazo. "Es muy difícil el cambio de Constitución en EEUU para que [Trump] se reelija", abundó. Y es que esta guerra arancelaria entre Pekín y Washington en realidad podría beneficiar mucho más al primero. ¿Realmente brindan confianza las nuevas políticas económicas proteccionistas de Washington de poner y quitar castigos según el termómetro de Trump? Michelle Calderón, maestra en estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México (Colmex), cree que no. "Un líder voluble e impulsivo"Para Michelle Calderón, las imposiciones arancelarias de la Casa Blanca a más de 185 países convierten a Trump en "un líder voluble e impulsivo", lo cual no genera un ambiente de seguridad para las inversiones extranjeras en el país norteamericano."De hecho, [los aranceles de Trump] reafirman el modelo político bajo el liderazgo de Xi Jinping: que la apertura económica de China no es una adopción del modelo neoliberal occidental, sino que el Estado debe intervenir en este proceso, que es gradual y controlado, y que se orienta a cumplir los objetivos del propio Estado", añade Calderón.Humberto Morales, historiador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dice en entrevista con Sputnik que Trump está proyectando su plan arancelario a largo plazo. Pero para que esto pase, abunda, Trump deberá procurar un seguimiento de sus políticas por, al menos, ocho años más tras su salida de la Casa Blanca. "La guerra arancelaria acabará destruyendo a la UE"El proyecto de guerra mercantil arancelaria de la Administración Trump tiene por objetivo tratar de sacar a China del mercado estadounidense, advierte Morales. Con esto, dijo el historiador, Washington apostará por comerciar por separado con cada país. "En el caso de Europa, por ejemplo, la guerra arancelaria va a acabar destruyendo a la Unión Europea", agrega. Con él coincide Valenzuela Shelley, quien consideró que lo que Trump está haciendo es romper la estructura comercial internacional de libre comercio, el cual "ya no le está funcionando por el fortalecimiento chino".

