Sheinbaum dice que "no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos" de EEUU a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseveró que en la relación con EEUU ha prevalecido el diálogo, razón por la cual se llegó al acuerdo para que el... 09.03.2025, Sputnik Mundo

"Este es un logro de todas y de todos (…) Somos naciones en igualdad de circunstancias. No somos más, pero tampoco somos menos y siempre pondremos por encima de todo el respeto a nuestro amado pueblo y a nuestra bendita nación", sentenció durante su discurso desde el Zócalo de la capital del país.Sheinbaum recordó que el nuevo acuerdo con EEUU tiene vigencia hasta el 2 de abril, fecha en la que Washington impondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo.La presidenta mexicana agradeció al vecino país del norte la voluntad de diálogo; sin embargo, dijo, no cederá ante medidas que resulten contrarias a los intereses nacionales."No podemos ceder en nuestra soberanía ni puede resultar afectado nuestro pueblo por decisiones que tomen hegemonías extranjeras", dijo.México, abundó la mandataria, tiene planes y estrategias ante cualquier decisión que se tome desde Washington en materia comercial.Pide a EEUU frenar el tráfico de armasDurante su discurso, la mandataria volvió a resaltar que EEUU debe trabajar para evitar el trasiego de armas hacia México.Asimismo, la presidenta sentenció que México no tiene la intención de perjudicar de ninguna forma al pueblo estadounidense por lo que seguirá trabajando para evitar que el fentanilo, una droga que ha desatado una crisis de salud en EEUU."Por razones humanitarias, México seguirá colaborando en evitar que llegue el fentanilo a los jóvenes estadounidenses", abundó.Una investigación de la Universidad George Washington en Estados Unidos mostró que tan solo en cuatro estados de EEUU —Arizona, California, Texas y Nuevo México, todos ellos fronterizos con México— hay más de 9.000 establecimientos que venden armas, una gran parte de ellas son de alto poder de fuego y llegan a manos del crimen organizado en territorio mexicano.

