La renovación del swap con China "trae alivio" a Milei en medio de las negociaciones con el FMI

En un contexto de tensas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina anunció este 10 de abril la renovación por un año del tramo activado del swap de monedas con China, equivalente a unos 5.000 millones de dólares. El acuerdo con el Banco Popular de China garantiza la disponibilidad de estos fondos hasta mediados de 2026 y contribuye a aliviar la presión sobre las reservas internacionales del país.El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que la extensión permitirá "reducir los riesgos en su transición hacia un régimen monetario y cambiario consistente y sostenible, en un contexto internacional desafiante para los flujos de capitales externos".La renovación llega en un momento sensible para el Gobierno de Javier Milei, que busca estabilizar la economía mientras negocia un nuevo programa de facilidades extendidas con el FMI por 20.000 millones de dólares a 48 meses. El acuerdo técnico ya fue alcanzado, pero aún debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo con sede en Washington.En este marco, el respaldo financiero de China aparece como una herramienta clave para sostener la posición externa del país, tras años de crisis cambiaria y caída de reservas. El swap entre ambos bancos centrales, vigente desde 2009, fue activado parcialmente en 2023, en el tramo final de la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023). Desde entonces, el Gobierno argentino ha utilizado una parte de esos fondos para sostener pagos internacionales.El entendimiento entre Buenos Aires y Pekín también reavivó las tensiones geopolíticas. Mauricio Claver-Carone, enviado especial del Departamento de Estado norteamericano para América Latina, había calificado al swap como una herramienta de "extorsión financiera" y sugirió que Argentina debería ponerle fin, lo cual fue leído como una señal de presión desde la Casa Blanca.Según informó el propio banco central, el tramo renovado del swap debía comenzar a desactivarse de manera gradual a partir de junio de este año. La extensión por 12 meses evita esa reducción y permite a Argentina seguir contando con esos fondos como parte de su respaldo internacional.En paralelo, el FMI confirmó esta semana que su equipo técnico llegó a un entendimiento con las autoridades argentinas para un nuevo acuerdo que buscará "consolidar la estabilidad macroeconómica, promover el crecimiento sostenible y fortalecer la protección social". La aprobación definitiva dependerá del directorio del organismo, que podría tratar el caso argentino en los próximos días.Además, está prevista la visita a Buenos Aires del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el próximo 14 de abril. Según fuentes oficiales, se reunirá con el presidente Milei y con las principales figuras de su Gabinete.¿Alivio pasajero?"La renovación del swap trae alivio en un momento de muchísima incertidumbre", dijo a Sputnik el economista Francisco Cantamutto. Para el experto, la confirmación no sólo despeja un frente financiero, sino que llega en un momento clave desde el punto de vista diplomático. "China reacciona a la ofensiva de Trump, pero con cautela: eligió no castigar a Argentina por el alineamiento hacia Washington en horas de mucha tensión y eso es algo a destacar", sostuvo.La mirada del experto fue compartida por Jorge Carrera, exdirector del Banco Central argentino. Consultado por Sputnik, el economista coincidió en que el gesto de Pekín fue más importante por lo que evitó que por lo que implicó directamente. "El principal impacto del anuncio es por omisión: de no haberse renovado, esto podría haber profundizado muchísimo la situación de reservas", afirmó.Para el exfuncionario, la eventual obligación a una devolución inmediata de los fondos comprometidos habría generado una presión adicional sobre las negociaciones con el FMI. "La no renovación del swap habría complicado muchísimo la negociación con el Fondo porque el país hubiera tenido que devolver eso usando recursos del propio crédito del organismo", advirtió.Carrera también relativizó el impacto de las declaraciones del enviado de Trump para América Latina sobre la impugnación de la Casa Blanca al intercambio de monedas con Pekín en plena guerra comercial. Las dudas de FondoEn la negociación con el Fondo Monetario un aspecto resalta entre los demás: la potencial exigencia de una modificación en el esquema cambiario, que podría implicar un salto en el valor del dólar oficial (que se incrementa apenas 1% por mes, cuando la inflación está más cerca del 3%).Para Carrera, "una devaluación llevaría a un inmediato salto en los precios, algo sensible si consideramos que este es un año electoral y la campaña de Milei va a girar en torno al control sobre los precios". En su opinión, el desembolso inicial del Fondo será clave para determinar si el Gobierno "cuenta con margen para sostener el tipo de cambio o si deberá aplicar medidas más drásticas con rapidez".Por su parte, Cantamutto consideró que el FMI planteará condiciones, pero que no necesariamente implicarán un salto abrupto del dólar. "Si bien el Fondo suele exigir un cambio de régimen cambiario, nadie espera una devaluación brusca antes de las elecciones", afirmó. Según su visión, es probable que se establezca un esquema intermedio, que combine mayor flexibilidad con algún tipo de intervención para evitar un impacto inflacionario descontrolado.Ambos economistas coincidieron en que la aprobación técnica del acuerdo fue un logro político para la Casa Rosada. "La noticia del staff es muy buena para el Gobierno, porque facilita que la votación del Directorio sea cuanto antes", destacó Cantamutto. Sin embargo, el economista remarcó que "esto aún no tiene precisiones, como las exigencias en materia cambiaria y demás".

