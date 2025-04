https://noticiaslatam.lat/20250405/mas-que-una-advertencia-eeuu-presiona-a-milei-para-romper-con-china-a-cambio-de-apoyo-ante-el-fmi-1161887838.html

"Más que una advertencia": EEUU presiona a Milei para romper con China a cambio de apoyo ante el FMI

"Más que una advertencia": EEUU presiona a Milei para romper con China a cambio de apoyo ante el FMI

Estados Unidos condicionó su respaldo al Gobierno de Javier Milei en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a un eventual alejamiento del país austral respecto a China, según afirmó Mauricio Claver-Carone, enviado especial del Departamento de Estado norteamericano para América Latina y hombre fuerte de Donald Trump para la región."Queremos asegurarnos de que ningún acuerdo con el Fondo Monetario termine prolongando esa línea de crédito", sostuvo Claver-Carone en referencia al swap (intercambio de monedas) entre Buenos Aires y Pekín, al cual definió como "una línea de crédito extorsiva". Además, el exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aseguró que su "fin definitivo" debería ser parte de cualquier entendimiento con el organismo multilateral de crédito.Las declaraciones se produjeron en un momento clave para el gobierno de Javier Milei, que busca un nuevo programa con el FMI por un monto estimado en 20.000 millones de dólares, según confirmó el propio mandatario la semana pasada. El anuncio fue interpretado como una señal de disciplina fiscal y respaldo financiero destinada a tranquilizar a los mercados, luego de semanas de volatilidad cambiaria y tensiones sociales por el ajuste fiscal.Argentina mantiene un canje de monedas con el Banco Popular de China por el equivalente a más de 18.000 millones de dólares, una parte de los cuales ha sido utilizada como respaldo de reservas internacionales. Si bien el gobierno libertario ha tomado distancia política de Pekín, el swap sigue siendo una herramienta clave para sostener la estabilidad financiera.Pese al giro ideológico de Buenos Aires, China aún mantiene una posición estratégica en la economía argentina. Es el segundo socio comercial del país, por detrás de Brasil, y un actor clave en sectores industriales y de infraestructura. Empresas chinas como la automotriz BYD han manifestado su interés en instalar plantas de producción local, mientras que otros conglomerados ya participan en proyectos de transporte, energía y telecomunicaciones. Este entramado comercial e inversor complica cualquier decisión unilateral de desvinculación y refuerza el carácter geopolítico del dilema que enfrenta el Ejecutivo argentino.¿La afinidad en suspenso?"Es la primera vez que vemos un condicionamiento tan fuerte de Trump a Milei, en lo que hasta ahora parecía ser una relación bastante amable. Es más que una advertencia", dijo a Sputnik el analista internacional Juan Venturino. Según el experto, el Gobierno argentino "ya había dado por hecho el apoyo de Estados Unidos ante el FMI y eso es lo que está en riesgo ahora".Para el investigador, la presión también expone los límites de un vínculo que, hasta ahora, había sido leído como personal más que institucional. Para el analista, lo que está en juego no es sólo un respaldo puntual, sino un cambio de reglas en el juego geopolítico. "Estados Unidos ha renunciado a cualquier intento por disimular la guerra comercial. El presidente Trump tiró por la borda los últimos 35 años de promoción de libre mercado por parte de la Casa Blanca" apuntó. De acuerdo a Venturi, Milei "ya renunció a la neutralidad estratégica, al encolumnarse detrás de la OTAN, Estados Unidos e Israel, pero el problema es que parece que ni eso es suficiente en este contexto".Una amenaza tangible"Para Argentina sería muy costoso terminar las relaciones con China. En primer lugar, para renunciar al swap debería desembolsar 6.000 millones de dólares que hoy no tiene en absoluto", explicó Venturino. Dicha línea de canje funciona como respaldo de las mermadas reservas del Banco Central en un momento signado por la incertidumbre financiera.Según el analista, aunque el discurso oficial de la Administración Milei desdeñe el rol de China en la economía argentina, el vínculo con el gigante asiático luce insoslayable. Pekín no solo es el segundo socio comercial de Argentina, por detrás de Brasil, sino también uno de sus principales inversores en sectores clave como energía, minería y transporte. Proyectos de envergadura como represas hidroeléctricas, parques solares o la posible instalación de una planta de vehículos eléctricos son solo algunos ejemplos que dan cuenta de la relevancia de dicho vínculo"China juega un rol fundamental para Argentina, más allá de las opiniones personales del presidente", señaló Venturino. En ese sentido, el especialista advirtió que la Administración libertaria enfrenta un dilema delicado, dado que "Milei está en un entredicho: está claro que sacrificar el vínculo con China luce muy difícil, pero el mensaje de la Casa Blanca es muy contundente".

