El Mercosur "debe hacer una revisión" de su postura hacia EEUU tras aranceles de Trump

El arancel de 10% impuesto por EEUU a los países del Mercosur deja al grupo por fuera de los mercados más afectados, pero podría empujar a sus integrantes a... 05.04.2025, Sputnik Mundo

Si bien los países del Mercosur están en la lista de los que solo recibieron un arancel recíproco de 10% por parte de EEUU, la nueva ofensiva comercial del presidente estadounidense, Donald Trump, obliga al grupo a tomar una posición conjunta y mirar con más ímpetu a mercados alternativos como Asia y la Unión Europea.En efecto, los productos provenientes de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay fueron gravados con un arancel de 10%, la magnitud más baja en la extensa lista de tarifas presentada por Trump. La situación fue celebrada, incluso, por el presidente argentino, Javier Milei, desde cuyo Gobierno consideraron que el porcentaje aplicado es "satisfactorio" y que la afinidad con la Casa Blanca pudo haber influido en favor de toda la región.Del lado opuesto, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, cuestionó los intentos de Washington de "imponer un proteccionismo que no cabe más en el mundo" y aseguró que su país adoptará "todas las medidas posibles" para dejar sin efecto los aranceles.En un punto intermedio, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, reconoció que "no podemos decir que fuimos los más perjudicados" y aseguró que la postura de EEUU "nos obliga a sentarnos a negociar". El mandatario no descartó que Montevideo pueda emprender negociaciones bilaterales con Washington y dejó la puerta abierta para que todo el Mercosur busque una voz única ante EEUU.El experto remarcó que Argentina y Brasil mantienen actualmente "políticas antagónicas" en lo que refiere al comercio exterior y la protección de sus industrias, por lo que "es difícil que se pongan de acuerdo para confrontar a terceros países".De todas maneras, Valerdi relativizó el efecto negativo que las medidas estadounidenses pueden tener para las exportaciones del Mercosur, teniendo en cuenta que el arancel del 10% aplicado a la región "es el mínimo para todo el mundo". "Si todos los países del Mercosur estamos dentro del piso, no hay de qué preocuparse con relación a ventajas y desventajas. Diferente sería si hubiera diferencias y al Mercosur lo cargaran más que al resto", apuntó.Valerdi consideró, además, que es probable que las medidas aplicadas por Trump finalmente "se conviertan en negociaciones bilaterales o con bloques para acordar otras cosas", lo que podría finalmente dejar sin efecto o aminorar estos aranceles.Además, advirtió que las medidas de Trump también impactarán negativamente en el propio EEUU, lo que podría hacer que este estado de cosas no se extienda durante mucho tiempo.Una oportunidad para negociar cuotas y mirar a AsiaPor su parte, el analista internacional paraguayo Héctor Sosa Gennaro dijo a Sputnik que, en este contexto, "el Mercosur está obligado a hacer una revisión de su posición con relación al comercio con EEUU". El experto consideró que esto puede ser principalmente un problema para Brasil, el país del grupo que tiene más aranceles, coloca para proteger a su industria y que, con Lula en la Presidencia, "no tiene un relacionamiento fluido con EEUU".Sosa Gennaro desestimó que la buena relación que el presidente argentino Milei parece tener con Trump pueda darle verdaderas ventajas comerciales al grupo, dado que Washington "obviamente privilegia sus intereses por encima de los de los demás". En ese sentido, remarcó que "pretender que Trump va a tener consideración hacia otros países, y particularmente con países de América, sería un sueño".A pesar de las diferencias internas en el Mercosur, el analista paraguayo consideró que una negociación con EEUU sería posible en la medida en que el Gobierno de Trump "ha sido permisivo" con los países que se muestran dispuestos a negociar, como en el caso de las postergaciones de aranceles para los casos de México y Canadá.De todas maneras, el experto enfatizó que el bloque del sur de Sudamérica debería reforzar la apuesta que en los últimos años ha hecho por mercados como "la Unión Europea y los países asiáticos", cuyos crecimientos demográficos facilitan el interés creciente por los productos agrícolas del Mercosur.

