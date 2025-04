https://noticiaslatam.lat/20250407/trump-anuncia-conversaciones-directas-con-iran-1161924873.html

Trump anuncia conversaciones directas con Irán

Trump anuncia conversaciones directas con Irán

El Gobierno de Estados Unidos anunció conversaciones directas con Irán sobre el acuerdo nuclear del país persa, en momentos en que las tensiones de ambos... 07.04.2025, Sputnik Mundo

"Todos coinciden en que llegar a un acuerdo [sobre el programa nuclear iraní] sería preferible a hacer lo obvio", dijo el republicano al lado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se encuentra de visita en Washington. "Quizá se llegue a un acuerdo, eso sería estupendo. Nos vamos a reunir de forma muy importante el sábado, casi al más alto nivel", reiteró.En ese sentido, Donald Trump comentó que cree que el acuerdo con Irán será diferente y "mucho más fuerte" que el Plan Integral de Acción Conjunta (PAIC). Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha dicho que una de las prioridades de la política exterior de su país es que Irán no tenga armas nucleares, un objetivo que comparte con su aliado Israel. De ese modo, según Trump, se garantizaría la estabilidad regional en Oriente Medio. Hace algunas semanas, Trump, envió una carta al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, advirtiéndole que Teherán tiene un plazo de dos meses para alcanzar un acuerdo nuclear con Washington.La postura del país persa ha sido muy clara y ha advertido que, aunque está abierto al diálogo, no se dejará intimidar por la Casa Blanca. "No nos dirigimos hacia la guerra y la evitaremos en la medida de lo posible porque tiene sus costos, sus riesgos y sus pérdidas", agregó.

