Irán lanza advertencia tras amenazas de EEUU: "Estamos preparados para cualquier situación"

Irán lanza advertencia tras amenazas de EEUU: "Estamos preparados para cualquier situación"

En medio del discurso confrontativo de la Casa Blanca, Irán se mantiene en una postura de diálogo, pero seguro de que sabrá responder a cualquier intimidación... 23.03.2025, Sputnik Mundo

"No nos dirigimos hacia la guerra y la evitaremos en la medida de lo posible porque tiene sus costos, sus riesgos y sus pérdidas", agregó Araghchi. El presidente estadounidense Donald Trump envió una carta al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, advirtiéndole que Teherán tiene un plazo de dos meses para alcanzar un acuerdo nuclear con Washington.Araghchi también dijo que los términos del acuerdo nuclear de 2015 deben renegociarse porque la situación del país ha cambiado y las antiguas condiciones ya no benefician a sus intereses."En mi opinión, el pacto de 2015 en su forma actual no puede renovarse. No sería de nuestro interés porque nuestra situación nuclear ha avanzado significativamente y ya no podemos volver a las condiciones anteriores", declaró. Anteriormente, Aragchi comentó que el programa nuclear iraní es y seguirá siendo pacífico, y añadió que Teherán no negociaría bajo presiones o amenazas de Estados Unidos o de cualquier otra nación.

