Dinamarca admite que Groenlandia "vive una situación difícil" ante amenazas de Trump

En aquella ocasión, Vance criticó a Copenhague por no hacer lo suficiente por la seguridad en el Ártico ni por el bienestar de la población groenlandesa. Ante ello, Frederiksen reconoció que no solo "Groenlandia está en una situación difícil", sino también Dinamarca y toda Europa, ante las amenazas de Donald Trump, quien ha amenazado en reiteradas ocasiones que Washington debe tomar el control de la isla por supuestas razones de "seguridad nacional", incluso a través de la fuerza. Frederiksen también sostuvo que Washington "no debe apoderarse" de la isla más grande del mundo. Poco antes de la visita de JD Vance, Groenlandia formó un nuevo Gobierno autónomo conformado por todos los partidos. Jens-Frederik Nielsen, presidente del Demokraatit (Partido Democrático), será el primer ministro. Groenlandia es un territorio autónomo que pertenece al Reino de Dinamarca. Desde 1970 tiene su propio Gobierno, pero Copenhague mantiene el control de sus relaciones exteriores y de su seguridad y defensa. El 30 de marzo pasado, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, manifestó el desacuerdo de su país con el tono utilizado por el vicepresidente estadounidense en torno a la seguridad de la isla. "Se ha hablado mucho en estos días, muchas acusaciones y muchos alegatos se han hecho y, por su puesto, estamos abiertos a la crítica, pero déjenme ser completamente honesto: no apreciamos el tono con el que se nos ha enviado el mensaje", dijo Rasmussen."Así no es como se habla a los aliados cercanos (...) Y todavía considero a Dinamarca y a Estados Unidos como aliados cercanos", añadió.

