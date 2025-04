https://noticiaslatam.lat/20250402/china-japon-y-corea-del-sur-plantan-cara-a-trump-el-rezago-de-eeuu-es-enorme-1161802319.html

China, Japón y Corea del Sur plantan cara a Trump: "El rezago de EEUU es enorme"

Pekín, Tokio y Seúl acordaron reforzar la cooperación en sus cadenas de suministros, así como entablar un diálogo más directo en el tema de exportaciones, tras un encuentro realizado el 30 de marzo entre funcionarios de alto nivel de las tres naciones. Los funcionarios también discutieron ideas sobre cómo mejorar el comercio regional y global a través de un posible acuerdo de libre comercio, según diversos reportes de prensa. El acercamiento entre los tres países no es una coincidencia. Y es que los encuentros entre las naciones asiáticas se dieron tan solo un par de días antes de entrar en vigor los aranceles recíprocos que el Gobierno de Donald Trump prometió a nivel mundial.Los países asiáticos "llevan una gran ventaja"El economista mexicano y doctor en Filosofía, Josafat Hernández Cervantes, aseveró en entrevista con Sputnik que los aranceles prometidos desde Washington están causando reestructuración de la división internacional del trabajo, misma que ha "generado una tensión con los tres países asiáticos [China, Japón y Corea del Sur]". Así, abundó, los flujos de comercio de los tres países hacia Estados Unidos "se verían profundamente golpeados", por ello, Pekín, Tokio y Seúl apuestan por una integración económica regional que les permitiría mantener su nivel de exportaciones. "Es parte de una tendencia que veremos los siguientes años en la que se va a incrementar el comercio regional en varias partes del mundo, en el sentido de que si EEUU comienza a imponer medidas proteccionistas, pone barreras y antepone sus intereses, otros países como China, India y más van a ir haciendo lo mismo en sus regiones", ponderó. Según el experto, lo que EEUU buscaría al imponer aranceles es que sus empresas regresen para lograr una reindustrialización del país, pero no es tarea fácil, pues "el rezago de EEUU es enorme, es terrible, porque Japón, Corea del Sur y China llevan una gran ventaja tecnológica en comparación a Estados Unidos".¿Un balazo en el pie? "Ya pasamos del balazo al pie, al balazo en la sien", aseveró en charla con Sputnik el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Óscar Rojas Silva, al comentar la imposición arancelaria global por parte de Trump. Y es que, explicó, el funcionamiento estructural de EEUU ya no depende de Trump, pues "ya es una crisis que viene arrastrando desde hace al menos 30 años". El experto apuntó que aunque Washington quiera reindustrializarse de forma forzada a través de este sistema de aranceles universales, esta es una perspectiva muy arriesgada. El proceso productivo global, agregó, "está totalmente disperso", lo que no es nada favorable para el proyecto que Trump busca impulsar para Estados Unidos. Sobre la unión de China, Japón y Corea del Sur ante los aranceles estadounidenses, el doctor en economía afirmó que se trata de "un fortalecimiento muy interesante" que deja al descubierto "una fractura" entre Washington y los que por años fueron sus aliados asiáticos: Tokio y Seúl. "Antes el criterio geopolítico era que, quien tuviera la fuerza, manda, pero ahora estamos viendo que hay un nuevo componente: el geográfico, que es la que está dominando ante la incertidumbre provocada por la propia crisis de Estados Unidos", señaló. El doctor Josafat Hernández agregó que, con una mayor integración regional, China, Japón y Corea del Sur podrían fortalecer sus industrias, mientras que EEUU abre más frentes. "Estados Unidos está generando un conjunto de contradicciones a la vez e incrementando tensiones con el sureste asiático, con Europa y con América Latina más sus cuestiones internas. Esto le va a generar un profundo desgaste", concluyó.

