Las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires pueden ser "la parada más difícil" del Gobierno de Milei

Las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires pueden ser "la parada más difícil" del Gobierno de Milei

El Gobierno argentino buscará un buen desempeño en las elecciones de la capital nacional, cuyo resultado marcará el nivel de aprobación del libertario. De... 29.03.2025, Sputnik Mundo

El Gobierno de Javier Milei se prepara para enfrentar su primera prueba de fuego electoral desde que llegó al poder. La Ciudad de Buenos Aires será el laboratorio donde se medirá La Libertad Avanza antes de los comicios nacionales que definirán a los integrantes del Congreso. Del resultado se desprenderá la factibilidad de una alianza del Ejecutivo con el PRO, el partido de Mauricio Macri que domina la capital nacional desde hace casi 20 años.Por todos estos motivos, el distrito porteño se convirtió en la nueva "madre de todas las batallas". La trascendencia del primer llamado a las urnas se refleja en los "pesos pesados" que competirán el 18 de mayo. Por un lado, Milei escogió a su portavoz, Manuel Adorni, para liderar la oferta libertaria. Se trata de uno de sus funcionarios de mayor exposición pública, capaz de defender a capa y espada cada una de las iniciativas del presidente y su gabinete.El nombre más rutilante, sin embargo, es el de un opositor: el excandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, quien fue alcalde de la ciudad entre 2015 y 2023. Si bien integró hasta hace unas semanas el PRO (Propuesta Republicana), el exjefe de Gobierno porteño rompió con el partido y competirá por afuera para disputar el mismo electorado.Quien sí representará al espacio del actual intendente Jorge Macri —primo del expresidente (2007-2015)— es Silvia Lospennato, actual diputada nacional. No es la única integrante del Congreso que competirá en los comicios locales: el peronismo llevará al actual legislador Leandro Santoro, quien ya había aspirado a la jefatura de Gobierno sin éxito.Si bien al espacio referenciado nacionalmente en la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) la ciudad le ha resultado siempre esquiva, las inminentes elecciones locales podrían deparar una noticia muy favorable al candidato Leandro Santoro: la inédita fragmentación de la derecha. Además de la implosión del PRO, La Libertad Avanza también sufrió una escisión interna: Ramiro Marra, hombre que supo ser muy cercano a Milei, también competirá por fuera del armado libertario.Dicha fragmentación es la que puede amenazar la hegemonía del PRO, que desde el 2007 mantiene un control ininterrumpido sobre el distrito más rico del país, con un claro dominio sobre su legislatura. Pero, por fuera del impacto local, el resultado definirá las condiciones mediante las cuales podría concretarse una virtual alianza del partido de Macri con el de Milei. A priori, el acuerdo se materializaría sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde ambas fuerzas buscan destronar al gobernador peronista Axel Kicillof.Mucho más que una elección"Esta instancia genera mucha expectativa por dos motivos. Primero, porque es la primera evaluación de Milei desde que asumió y, en segundo lugar, porque el valor simbólico que tiene lleva a que esté plagado de nombres fuertes. Puede ser la parada más difícil para el Gobierno nacional", dijo a Sputnik Santiago Giorgetta, analista político y director de la consultora Proyección.El experto cita el antecedente directo de la inminente elección: la del 2023, cuando —si bien Milei ganó a nivel nacional— La Libertad Avanza apenas cosechó el 17% de los votos en la capital del país en la primera vuelta. "Si no logra superar el valor que obtuvo en las presidenciales, será una señal adversa", apuntó.Para el consultor, el contexto de los comicios es particularmente sensible para el Ejecutivo, que atraviesa semanas signadas por la inestabilidad financiera producto de la incertidumbre respecto a las condiciones que impondrá el Fondo Monetario Internacional para concretar un nuevo acuerdo con el país austral."Esta elección marcará el respaldo de un Gobierno que necesita convencer a los mercados de que puede imponerse para profundizar su rumbo económico. Lo principal es lo simbólico: más allá de cómo le vaya luego en las nacionales, hay un fuerte componente de necesidad de consenso social", explicó el especialista.El favorito menos pensadoPara Giorgetta, uno de los rasgos característicos de los comicios de Buenos Aires está dado por la variedad de alternativas por derecha. Dicha fragmentación, explica el politólogo, abre una oportunidad a un peronismo que —además de haber sufrido siempre magros desempeños distritales— viene de perder contra Milei en la elección nacional habiendo tenido uno de los peores resultados de su historia."Si bien hay un claro mérito de la lista de Leandro Santoro para aparecer como potencial ganadora —aunque sea por escasísimo margen—, está claro que las razones de esta situación se explican más por la división de la oferta que por algún movimiento hábil que haya realizado", precisó el analista.

