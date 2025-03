https://noticiaslatam.lat/20250321/la-caida-de-su-imagen-es-ostensible-los-problemas-en-argentina-alejan-a-milei-de-la-escena-global-1161644418.html

"La caída de su imagen es ostensible": los problemas en Argentina alejan a Milei de la escena global

"La caída de su imagen es ostensible": los problemas en Argentina alejan a Milei de la escena global

Sputnik Mundo

El presidente argentino Javier Milei suspendió tres viajes al exterior previstos para marzo como consecuencia de escándalos internos en Argentina. En diálogo... 21.03.2025, Sputnik Mundo

2025-03-21T03:29+0000

2025-03-21T03:29+0000

2025-03-21T03:29+0000

américa latina

argentina

javier milei

eeuu

israel

donald trump

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/02/1157924564_0:15:1601:915_1920x0_80_0_0_97f662dff3519f0de84b64352ed2fa65.jpg

Desde su asunción en diciembre de 2023, las visitas internacionales han sido una constante para el presidente argentino. El mandatario realizó alrededor de 17 viajes al exterior durante 2024, en las que visitó países como Israel, Suiza, Italia, El Salvador o República Checa y especialmente EEUU, destino al que fue en siete ocasiones.Las cosas parecían sin cambios en 2025, a cuyos principios realizó un viaje a EEUU para participar de la asunción de Donald Trump como presidente estadounidense y luego a Suiza para volver a ser parte del Foro Económico Mundial de Davos. Regresó al país norteamericano en febrero, esta vez para participar de un evento de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y obsequiarle una motosierra al empresario y asesor de Trump, Elon Musk.Para marzo tenía previstos otros destinos: a Chile, para participar de un evento empresarial el 11 de marzo; a España, para recibir el premio Escuela de Salamanca de la Fundación El Club de los Viernes, y a Israel, para reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu y para recibir un galardón de la fundación Genesis Price, conocido como el "Premio Nobel Judío".Sin embargo, hubo un cambio de planes y el mandatario tuvo que suspender uno a uno los tres compromisos, interrumpiendo así una costumbre que para el mandatario reflejaba su relevancia internacional y que lo llevaron, por ejemplo, a autodefinirse como "uno de los dos políticos más relevantes del planeta Tierra" junto a Trump.De acuerdo a medios argentinos, el titular del Ejecutivo tomó esta decisión debido a los numerosos reveses sufridos a nivel doméstico en los últimos meses. Además del escándalo con la criptomoneda $LIBRA, el Gobierno argentino enfrenta otros focos de tensión como las movilizaciones de jubilados en busca de aumentos o el rechazo de la oposición y organizaciones sociales a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional."Se terminó la luna de miel"El experto, docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires y las universidades San Martín, Quilmes y Torcuato Di Tella, graficó los problemas que afronta Milei consignando un estudio de la consultora Delfos, que muestra que la imagen positiva de la gestión actual cayó 17 puntos entre febrero y marzo de 2025, pasando de 50% a 33%. La negativa también tuvo un incremento, subiendo desde un 43% a un 55% en tan solo un mes.Para Anzelini, el dato refleja que "se terminó la luna de miel" entre Milei y los argentinos y que los sucesivos escándalos como el de $LIBRA, su encendido discurso antiwoke en el Foro de Davos y hasta una fría respuesta a una catastrófica inundación en la ciudad de Bahía Blanca —al sur de la provincia de Buenos Aires—, solo acrecentaron la opinión desfavorable a poco más de seis meses de unas elecciones legislativas que pueden poner a prueba a su Gobierno.A eso se agrega, apuntó el experto, una "coyuntura económica delicada" que en las últimas semanas han incluido "una corrida cambiaria que pone en aprietos al ministro de Economía, Luis Caputo".El analista acotó, de todas maneras, que de los viajes suspendidos por Milei, solamente el de Israel tenía un cierto carácter oficial, ya que tenía previsto un encuentro con Netanyahu y una conferencia ante el Parlamento israelí. Los otros dos eran, remarcó el experto, "viajes privados del presidente" en los que no mantiene encuentros oficiales y únicamente mantiene contactos con empresarios o dirigentes políticos con sintonía ideológica.¿Puede perder pisada internacional?La reducción de viajes al exterior de Milei podría impactar en la figura que el mandatario se ha esforzado en imprimir al exterior entre la opinión pública, empresarios y dirigentes políticosEl experto contextualizó el estrecho vínculo que el mandatario libertario busca sostener tanto con EEUU como con organizaciones como la CPAC dentro de lo que denominó "una occidentalización dogmática" que lo lleva a tener "un alineamiento inquebrantable con lo que Milei llama las fuerzas del bien, es decir, fuerzas conservadoras que están fundamentalmente en EEUU e Israel".Eso explica que haya dado tanta relevancia a sus viajes al exterior para participar de eventos privados vinculados a "esta suerte de internacional reaccionaria". "Lo que moviliza más al presidente son cuestiones de orden privado o de carácter político proselitista y que no tienen que ver con una política exterior", subrayó.Para Anzelini, por más que el titular del Ejecutivo haya suspendido los últimos viajes, su apuesta por una "occidentalización dogmática" acaba siendo "un problema muy grave" para la política exterior del país austral, ya que implica "abrazar a EEUU de manera completamente acrítica que no se corresponde con la situación actual en términos de distribución de poder en el mundo".Según el experto, la política del presidente argentino olvida la consolidación de una "bipolaridad incipiente" y un "desplazamiento del poder económico desde Occidente hacia Oriente".

https://noticiaslatam.lat/20250320/milei-mira-de-nuevo-al-mercosur-por-las-dificultades-que-le-puede-generar-un-tlc-con-eeuu-1161625483.html

https://noticiaslatam.lat/20250318/una-olla-a-presion-milei-apuesta-a-contener-el-dolar-para-controlar-la-inflacion-en-argentina-1161603863.html

https://noticiaslatam.lat/20250319/el-impacto-en-la-agenda-publica-ya-es-evidente-avanza-en-eeuu-el-caso-libra-que-implica-a-milei-1161613372.html

argentina

eeuu

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

argentina, javier milei, eeuu, israel, donald trump, 💬 opinión y análisis