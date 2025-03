https://noticiaslatam.lat/20250322/macri-y-milei-se-disputan-el-liderazgo-de-la-derecha-en-argentina-en-las-elecciones-legislativas-1161665631.html

Macri y Milei se disputan el liderazgo de la derecha en Argentina en las elecciones legislativas

El presidente, Javier Milei, busca destronar al PRO —partido del exmandatario— en la Ciudad de Buenos Aires. Además, a través de un 'operativo seducción', el... 22.03.2025, Sputnik Mundo

La relación entre el presidente argentino, Javier Milei, y el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019) atraviesa horas cruciales para definir el nuevo tablero político argentino. Si bien durante los 15 meses de Gobierno libertario ha habido sendos gestos de apoyo recíproco, finalmente el Ejecutivo decidió desafiar a su principal aliado parlamentario para disputar la hegemonía sobre la Ciudad de Buenos Aires, acelerando el desenlace de la crónica de una disputa anunciada.Tras el fracaso en las negociaciones, La Libertad Avanza enfrentará al PRO (Propuesta Republicana) en las elecciones legislativas de la capital del país, en una contienda que excede con creces los límites del distrito: la ciudad es considerada la 'joya de la corona' del PRO, que la gobierna desde hace 18 años, habiendo servido de plataforma para el salto a la presidencia de Macri en 2015.La tensión entre ambos espacios fue puesta de manifiesto por el partido de Milei en un comunicado difundido en redes sociales, donde explicita que "los porteños van a poder elegir entre más de lo mismo o pasar la motosierra por los privilegios y despilfarros". El final del texto resulta elocuente: "La Libertad Avanza en la ciudad, aunque muchos no quieran".Las tensiones no son nuevas. Desde que llegó al poder, La Libertad Avanza apostó a cooptar sistemáticamente a la plana mayor del PRO para terminar de imponerse sobre el partido de centro-derecha, en sintonía con las experiencias registradas en diversos países del mundo.Así lo atestigua la incontenible sangría de dirigentes otrora ligados al partido de Macri. El caso más emblemático fue el primero: Patricia Bullrich —otrora titular del PRO— que, tras quedar fuera del balotaje presidencial de 2023, decidió plegarse a la figura de Milei, renunciar a la conducción de su partido y asumir como ministra de Seguridad de la Nación.Los esfuerzos redoblados por parte del Ejecutivo quedaron plasmados en una fotografía en la que el propio Milei aparece reunido con dos de las principales figuras del PRO —Cristian Ritondo, presidente del bloque de diputados nacionales, y Diego Santilli, ex candidato a gobernador—, en medio de la incertidumbre frente a la estrategia a seguir para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista Axel Kicillof, que venció a ambos espacios en los últimos comicios.¿A todo o nada?"Está claro que Milei no quiere limitarse a una alianza con Macri, sino que ve el camino allanado para imponerse sobre el expresidente y terminar de adueñarse del espacio de la derecha en Argentina. Ahora solo se está acelerando un proceso que era inevitable", dijo a Sputnik el analista político Gustavo Córdoba. Según el consultor, el resultado de las elecciones legislativas "puede traer un nuevo diseño del escenario político".De acuerdo al experto, el hecho de que La Libertad Avanza haya decidido retar abiertamente al PRO en la capital del país "demuestra que hay un fuerte interés en destronar a Macri en el territorio más importante que tiene su partido, lo cual puede llevar no solo a un impacto inmediato en la conformación de la legislatura porteño, sino sobre todo a un duro golpe simbólico".Blindaje parlamentarioPara el Gobierno, las elecciones legislativas constituyen la oportunidad de lograr engrosar sus filas en el Congreso, donde se encuentra en flagrante minoría con menos del 15% de representantes de ambas cámaras. El entusiasmo libertario responde a una sencilla razón aritmética: dado que se trata de una fuerza extremadamente joven, no pondrá en juego ninguna banca, por lo que podría llegar a duplicar su fuerza parlamentaria en detrimento de los partidos tradicionales.Sin embargo, si algo demostraron los 15 meses de la Administración Milei es que la extrema minoría en el Congreso no necesariamente impide la aprobación de sus principales iniciativas, como quedó de manifiesto con la Ley Ómnibus o los numerosos Decretos de Necesidad y Urgencia que recibieron aval parlamentario.Según Córdoba, "la apuesta de Milei consiste en lograr un mayor peso en el Congreso para poder avanzar con reformas estructurales que necesitan ser aprobadas por ley. Hasta ahora los decretos le resultaron útiles, pero para lograr mayor credibilidad, las medidas requieren apoyo parlamentario".

