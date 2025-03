https://noticiaslatam.lat/20250327/milei-es-capaz-de-entregar-cualquier-cosa-el-apoyo-de-macron-podria-costarle-caro-a-argentina-1161729939.html

"Milei es capaz de entregar cualquier cosa": el apoyo de Macron podría costarle caro a Argentina

Mientras el director del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzaba reuniones con el equipo técnico del organismo para evaluar, entre otros temas, un nuevo acuerdo con el Gobierno argentino, el presidente francés sorprendió con una publicación en X en castellano en la que consignó que había conversado con el presidente argentino, Javier Milei, sobre la situación económica del país latinoamericano y aseguró que "el pueblo argentino siempre podrá contar con el apoyo de Francia".El presidente francés enfatizó, además, que "mucho más que un aliado en sectores clave, como los metales críticos, Argentina es un amigo con quien queremos construir la economía del futuro"."Es capaz de entregar cualquier cosa"Para el economista argentino Julio Gambina, la alusión del presidente francés a los recursos estratégicos argentinos no es extraña, teniendo en cuenta las necesidades de los países europeos.También en diálogo con Sputnik, el sociólogo y doctor en Ciencias Económicas Jorge Elbaum consideró que las alusiones a los metales críticos comienzan a "estar de moda" en el contexto geopolítico en la medida en que las potencias buscan "agenciarse los elementos básicos para la electrónica, la computación y la construcción de drones".El analista subrayó que es muy posible que esos intereses de las potencias encuentren eco en el presidente argentino, en función de la ideología del mandatario y las urgencias de su proyecto económico.Para Elbaum, Milei se valdrá de los recursos minerales argentinos de la misma manera en que el expresidente Carlos Menem (1989-1999) utilizó las empresas públicas argentinas como "las joyas de la abuela" que podía empeñar a cambio de conseguir recursos frescos para sostener el tipo de cambio y evitar un aumento de la inflación.El modelo "en algún momento va a quedar exhausto"En ese sentido, Elbaum advirtió que el modelo del Gobierno argentino "en algún momento va a quedar exhausto" porque se acabarán los recursos que vender y comenzará "un proceso de devaluación". "El problema de Argentina es que está tratando de enfrentar la inflación de forma no competitiva; en lugar de generar empresas que compitan por precio y valor, lo hace sosteniendo el valor del dólar y eso tiene un límite en la medida en que el país no tiene los dólares suficientes", argumentó.Por ese motivo, cerrar un acuerdo con el FMI para obtener un nuevo crédito se ha vuelto tan urgente para la gestión de Milei, según coinciden los analistas. Gambina recordó que, desde comienzos de año, Argentina destinó unos 6.000 millones de dólares de sus reservas para contener el dólar como forma de reducir la inflación, el mayor objetivo económico del Gobierno.Para el economista, si se confirma la hipótesis de que el FMI otorgará un nuevo crédito de 20.000 millones de dólares, el Gobierno argentino destinará "entre 5.000 y 8.000 millones" de esos fondos únicamente para "fortalecer reservas" y mantener ese modelo. El resto, en tanto, sería para hacer frente a los compromisos de deuda ya asumidos con el mismo organismo por el crédito de 2018.Para el analista, el apoyo de Macron le permite a Milei "granjearse otro amigo" en el concierto internacional que le permita "soportar un poco más de tiempo antes de la debacle económica que tarde o temprano va a venir" en Argentina.Gambina explicó que la búsqueda del apoyo de Francia también se entiende en el marco de la urgencia de Milei por "mostrarle al sistema mundial y especialmente al directorio del FMI" que cuenta con apoyos políticos como los del Gobierno de Trump y Macron como representantes de "los principales gobiernos del capitalismo mundial en EEUU y Europa".En ese sentido, Elbaum entiende que un nuevo crédito del FMI a Argentina ya está acordado por el apoyo político de Washington pero todavía resta definir "cuándo y de qué forma se va a hacer una devaluación" del peso argentino, lo que terminará impactando en la inflación y en el proyecto político del mandatario argentino.

