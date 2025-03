https://noticiaslatam.lat/20250324/arce-resalta-lazos-de-bolivia-y-chile-en-el-dia-del-mar-en-la-region-tenemos-mucho-que-resolver-1161688292.html

Arce resalta lazos de Bolivia y Chile en el Día del Mar: "En la región tenemos mucho que resolver"

El presidente Luis Arce lideró la última conmemoración del Día del Mar de su actual gestión. En la plaza Abaroa, de la ciudad de La Paz, ofreció un informe de los avances realizados durante su gestión para tener un mejor vínculo diplomático con Chile, sin dejar de lado el reclamo histórico de Bolivia para recuperar su salida soberana al océano, perdido en 1879 con el inicio de la Guerra del Pacífico.Este conflicto bélico, que se extendió hasta 1884, enfrentó a Chile con Perú y Bolivia, quienes fueron derrotados. Así el país se quedó sin 400 kilómetros de costa del departamento boliviano del Litoral, cuya devolución es un tema que no se va a discutir según el Gobierno de Gabriel Boric.En su alocución, el presidente Arce recordó que Bolivia fue fundada en 1825 con acceso al Pacífico. En los 146 años que Bolivia lleva sin salida al mar es incalculable el daño económico causado por la falta de puertos propios para exportar e importar productos.Y no solo eso: Arce mencionó que el territorio sustraído a Bolivia contenía miles de toneladas de cobre, los cuales aún Chile sigue usufructuando: "El presidente chileno Salvador Allende, amigo entrañable de Bolivia, dijo que el cobre extraído en gran medida del territorio arrebatado a Bolivia es el sueldo de Chile".El cobre explotado donde era el departamento de Litoral "constituye una riqueza incalculable, que en gran medida favoreció intereses británicos como resultado inmediato del resultado bélico", dijo el presidente.Que este robo de territorio nunca haya sido penalizado por la comunidad internacional responde a "un criterio bastante extendido en esa época, en un mundo de ocupaciones y guerras que concedía derechos a los países cuyos ejércitos violentaban soberanías".En este sentido, sostuvo que "Bolivia nunca cesó en su búsqueda de una salida que condujera a recuperar el derecho a tener una salida al mar". Arce hizo un recorrido cronológico iniciado en 1920, cuando el país recurrió a la Liga de las Naciones para denunciar las condiciones lesivas del Tratado de 1904, firmado bajo la amenaza de Chile de reanudar el conflicto bélico.El presidente boliviano aseguró que la demanda por "un acceso soberano al océano Pacífico es irrenunciable, tal como lo establece la Constitución, tal como lo señalé en este mismo lugar el 23 de marzo de 2024: el acceso soberano de Bolivia al mar es parte de la agenda pendiente que tienen América Latina y el Caribe".El presidente mencionó otros conflictos territoriales que afectan a naciones de la región: "La devolución de las islas Malvinas a Argentina, la independencia de Puerto Rico, la devolución de la base de Guantánamo a Cuba, así como el cese del bloqueo económico a ese país".Arce comentó que "en la región tenemos muchos temas que resolver. Para ello es un buen marco el principio de que somos una zona de paz, tal como lo declaró en 2014 la CELAC", la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.Durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) Bolivia recurrió a la Corte Internacional de La Haya para que se pronuncie sobre este conflicto. Finalmente, en 2018 definió que Chile no estaba obligado a negociar sus territorios con el ahora Estado Plurinacional.De todos modos, para Arce esta sentencia dejó en claro dos puntos favorables a Bolivia: Que el país tenía costa en el Pacífico al momento de su fundación. Y segundo, "la Corte dejó en claro que el fallo no debía entenderse como un impedimento para que continúe el diálogo y se realicen intercambios en un espíritu de buena vecindad para abordar asuntos relativos al enclaustramiento de Bolivia".Para el presidente boliviano, "es importante tender puentes de diálogo con Chile para abordar temas de interés mutuo. Estamos convencidos de la importancia del diálogo como garantía de coexistencia pacífica y armónica. Somos pueblos hermanos, países vecinos. Compartimos cultura e historia en el seno de Abya Yala, tanto por mandato de la Constitución como por la firme convicción de que la salida al Pacífico será un componente sustantivo de integración regional".La sombra imborrable de AbaroaLa plaza Abaroa, en el barrio de Sopocachi, recuerda a Eduardo Abaroa, un comerciante boliviano de Calama que enfrentó a las tropas chilenas con los pocos recursos que tenían a mano. Finalmente cercado en el puente Topater, sobre el río Loa, le pidieron que se rindiera. Entonces pronunció su célebre frase: "¿Rendirme yo? Que se rinda su abuela". Fue abatido por los invasores.Hoy su estatua está en el centro de la plaza que lo recuerda. Ante esta representación decenas de instituciones bolivianas y embajadas dejaron sus ofrendas florales. Luego la banda militar tocó "Silencio plegaria", mientras desde dos cañones dispararon 21 salvas ensordecedoras.Al finalizar esta ceremonia, los presentes desfilaron solemnemente por las calles de Sopocachi junto a varios batallones militares. Los uniformados retiraron de la plaza los restos del héroe de la guerra del Pacífico, contenidos en un pequeño relicario.Gabriela Alcón, viceministra de Comunicación, dijo a Sputnik que "nuestra demanda de una salida soberana al océano Pacífico está más vigente que nunca".Del discurso del presidente Arce, rescató dos tramos: cuando sostuvo que sería desmantelada la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) porque ya pasaron los objetivos por los cuales fue creada durante el Gobierno de Morales.Y recordó que, según Arce, serán evaluados y analizados los pasos jurídicos que dio Bolivia en el plano internacional para recuperar su salida al mar.Sobre este punto, Arce dijo en su alocución: "Bolivia tiene que conocer los detalles más importantes de esos juicios internacionales para comprender sus resultados. Con estas decisiones ingresaremos a una nueva etapa en la relación con Chile, en la cual nuestro derecho a obtener una salida soberana al mar seguirá siendo el tema más importante".Entre las 10 medidas mencionadas por Arce, figuran la agilización del comercio exterior mediante la atención ininterrumpida las 24 horas en los pasos fronterizos que comparten.El Gobierno boliviano también puso énfasis en el intercambio entre las fuerzas policiales de la frontera, con la finalidad de reducir el contrabando y la trata de personas.Arce informó que el país incrementó el almacenaje de combustibles en el puerto chileno de Arica. Asimismo, ambos países trabajan para revertir un sistema de oleoductos, de modo que conecten a Chile con el departamento de Santa Cruz. De esta manera se reducirían en un 35% los costos logísticos.

