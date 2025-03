Groenlandia considera "injerencia extranjera" la visita de una delegación de EEUU

https://noticiaslatam.lat/20250324/groenlandia-considera-injerencia-extranjera-la-visita-de-una-delegacion-de-eeuu-1161698375.html

La víspera, la Casa Blanca informó que la esposa del vicepresidente JD Vance, Usha Vance, realizará una visita oficial a Groenlandia, en donde acudirá a una carrera nacional de perros de trineo. De acuerdo con Egede, el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, así como el ministro de Energía, Chris Wright, también formarán parte de la comitiva. Sin embargo, hasta el momento no se han dado detalles sobre el programa. El anuncio se produce en momentos en los que el nacionalista Partido Demokraatit (Democrático) –que se hizo con el 30% de los sufragios en las elecciones del 11 de marzo– negocia con otros partidos para formar una coalición gobernante. Añadió que se "informó claramente a la parte estadounidense que sólo podrá haber reuniones una vez que entre en funciones un nuevo [gobierno]".En ese sentido, para el primer ministro saliente, la visita de una delegación estadounidense es una prueba de que a la Administración Trump "no le importa lo que hemos construido juntos. Su único objetivo es apoderarse de nuestro país, sin consultarnos". Además, en una entrevista con el diario groenlandés Sermitsiaq, Egede sostuvo que no se trata de "una simple visita anodina de la esposa de un responsable político".En reiteradas ocasiones, el presidente estadounidense Donald Trump ha declarado que Groenlandia deberá ser parte de EEUU debido a su importancia estratégica para la "seguridad nacional estadounidense".En respuesta, el primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, enfatizó que la isla no se vende y jamás se venderá, y Trump no descartó el uso de la fuerza militar para lograr el control de la antigua colonia danesa.

