Dinamarca propone adquirir California en respuesta al plan de Trump de comprar Groenlandia

Dinamarca propone adquirir California en respuesta al plan de Trump de comprar Groenlandia

El 7 de enero, Donald Trump, entonces presidente electo de EEUU, declaró que Groenlandia debe formar parte de EEUU, subrayando su importancia estratégica para la seguridad nacional y la protección del "mundo libre", en particular, contra China y Rusia.El primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, a su vez subrayó que la isla no se vende y jamás se venderá. Trump además se negó a dar la promesa de no usar la fuerza militar para establecer el control sobre Groenlandia.Se propone recolectar el requerido billón de dólares mediante el crowdfunding, aportando cada danés "la friolera de 200.000 coronas" (27.000 dólares). Entre las ventajas de tal adquisición el grupo señala la abundancia de la luz solar y de avocados, que aportaría California a Dinamarca, mientras que los habitantes de la primera obtendrían famosos pasteles daneses y pistas de bicis en Beverly Hills.Una vez sellada tal transacción, Disneyland se llamaría Hans Christian Andersenland, y Mickey Mouse llevaría el yelmo de vikings.Denmarkification dijo a los medios que como negociadores podrían actuar los gerentes de la compañía danesa Lego, porque "el trabajo con los niños, que gustan de hacer escenas de histeria por la pérdida de cubitos, les ha transformado en expertos de sostener negociaciones".A finales de diciembre de 2024 Trump, al comentar su decisión de nombrar como nuevo embajador en Dinamarca al otrora representante de EEUU en Suecia, el empresario Ken Howery, definió la perspectiva de poseer Groenlandia como "una necesidad absoluta" para EEUU.Groenlandia fue una colonia de Dinamarca hasta 1953, y hoy sigue formando parte del reino danés, pero en 2009 obtuvo la autonomía con la posibilidad de autogobierno y de definir su política interna independientemente.En 2019, en varios medios aparecieron publicaciones de que Trump estaba estudiando la posibilidad de adquirir Groenlandia.

