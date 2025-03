https://noticiaslatam.lat/20250319/el-impacto-en-la-agenda-publica-ya-es-evidente-avanza-en-eeuu-el-caso-libra-que-implica-a-milei-1161613372.html

"El impacto en la agenda pública ya es evidente": avanza en EEUU el caso $LIBRA, que implica a Milei

"El impacto en la agenda pública ya es evidente": avanza en EEUU el caso $LIBRA, que implica a Milei

El mayor escándalo en el que se ha visto envuelto el Gobierno de Javier Milei ya llegó a la justicia estadounidense. El estudio Burwick Law registró los tribunales norteamericanos una demanda colectiva contra los responsables internacionales de la operación $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente argentino que derivó en una virtual estafa por más de 200 millones de dólares, y que motivó más de un centenar de denuncias en el país austral.Si bien Milei fue excluido de la lista de apuntados en el documento, el escrito destaca que los organizadores del presunto delito "aprovecharon el respaldo de alto perfil del presidente de Argentina" para crear "la apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo para el token". Entre los acusados no figura ningún empresario argentino.Quien sí figura entre los señalados por la firma —que representa a más de 200 ahorristas— es el opaco inversor Hayden Davis, titular de la empresa Kelsier Ventures y principal impulsor de $LIBRA. El 30 de enero, días antes de que se desatara el escándalo, Milei publicó en redes sociales una fotografía con quien hoy se halla entre los principales apuntados por la Justicia.Además de Davis, también fueron acusados su padre Thomas, su hermano Gideon y Julian Peh —director de la firma Kip Protocol, quien también mantuvo un encuentro con el mandatario semanas antes—, entre otros. Ninguno de los empresarios argentinos asociados al caso fue señalado en el escrito de Burwick Law. Los inversores se consideran víctimas de una estafa.El caso estalló el 14 de febrero, cuando Milei difundió en su cuenta de la red social X la criptomoneda $Libra que había sido lanzada minutos antes y que inmediatamente registró un fuerte salto en su valor, disparándose de cero a más de cinco dólares. Horas más tarde, los cerebros detrás del activo vendieron sus posiciones, llevando a la criptomoneda a un derrumbe abrupto que derivó en pérdidas por más de 200 millones de dólares.Horas más tarde, el presidente argentino eliminó la publicación que había fijado en su perfil para destacarla y planteó que "no estaba interiorizado en el proyecto". En una entrevista televisiva ocurrida 72 horas después, señaló a los damnificados argumentando que habían apostado a un activo como quien ingresa a un casino o como quien "juega a la ruleta rusa y le sale la bala".Según consta en la demanda colectiva presentada en los tribunales de Nueva York, los acusados decidieron "inflar" el precio de $LIBRA para crear " una ilusión de estabilidad y valor de mercado que en realidad no insistía", y que redundó en "un acto fundamentalmente injusto, engañoso y fraudulento".La tortuga y la liebrePara el abogado y analista internacional Juan Venturino, si bien los tiempos de la Justicia revisten cierta lentitud, los efectos políticos del criptoescándalo son inmediatos. En diálogo con Sputnik, el experto destacó que "debido a la inmunidad, es difícil que esto escale hasta una consecuencia grave durante su presidencia, pero el impacto de esto en la agenda pública ya es evidente".La distinción del investigador luce atinada. Mientras los expedientes por el momento duermen el sueño de los justos en los tribunales argentinos, el Congreso ha exhibido una reacción más rápida. En la Cámara de Diputados, la oposición acordó avanzar con la creación de una comisión investigadora del caso $LIBRA y, además, apuesta a llevar al recinto a figuras como el jefe de Gabinete Guillermo Francos o la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del mandatario, para que den explicaciones.Sin embargo, según el investigador el principal riesgo del caso remite a la posibilidad de que "esto escale hasta alcanzar al Estado nacional. Si bien es cierto que quien lo promocionó fue Milei, es inescindible de su rol como mandatario: esto mancha la investidura presidencial".De Argentina al mundoIndependientemente de la deriva judicial del caso, la magnitud del episodio $LIBRA cruzó definitivamente las fronteras. Consultado por Sputnik, el analista internacional Rodrigo Ventura de Marco apuntó que "la opinión pública ahora ve con otros ojos la credibilidad del Gobierno, y eso se traslada al exterior".Según el experto, el expediente que avanza en los tribunales de Nueva York "pone en entredicho al presidente frente a la justicia norteamericana, y puede tener un impacto mayor si pensamos en los acuerdos que quiera celebrar Argentina en el corto plazo: si antes el Gobierno tenía margen para negociar con Estados Unidos en instancias como el Fondo Monetario Internacional, ahora puede haberlo visto reducido".

