"Le cayó una tormenta perfecta": los aranceles de Trump volverían más fuerte a Sheinbaum

"Le cayó una tormenta perfecta": los aranceles de Trump volverían más fuerte a Sheinbaum

Sputnik Mundo

Aunque el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha generado un panorama complejo de incertidumbre, principalmente en materia económica para México, hoy la... 15.03.2025

De diciembre de 2024 a febrero de 2025, la aprobación de la gestión de la jefa del Ejecutivo mexicano pasó del 78 al 85%, una cifra que, de acuerdo con el diario El Financiero, es el índice de aprobación más alto logrado en las últimas tres décadas. Ni siquiera Andrés Manuel López Obrador alcanzó tal popularidad. Entre esos siete puntos de aprobación ganados por la mandataria Sheinbaum en dos meses se asoma el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, quien desde su campaña lanzó amenazas contra México en materia comercial, migratoria y de seguridad. Pero a pesar del escenario que el país enfrenta con su vecino del norte y principal socioeconómico, la aprobación de su mandataria ha alcanzado una cifra récord. Sobre cómo la presidenta está afrontando la situación con EEUU, el 60% opinó que en materia migratoria lo está haciendo muy bien, mientras que el 55% dio dicha calificación respecto al tema de los aranceles. Un cierre de filas En entrevista con Sputnik el director de EncuestIA e investigador de opinión pública, Francisco Parra, observó que de acuerdo con la encuesta, la aprobación de la mandataria entre sus opositores creció a pasos agigantados en menos de medio año, pues en octubre de 2024 solo el 21% de dicho sector aprobaba a la presidenta; sin embargo, para febrero la cifra se elevó a un 61%. De acuerdo con el experto, otro punto que ha jugado a favor de la mandataria mexicana es la templanza con la que ha manejado la situación con Trump y esquivando la confrontación pública. "No ha sido un liderazgo que se ponga bravucón o que se ponga a responderle de mala manera, al contrario, los mensajes que manda Trump respecto a la relación con la presidenta siempre son positivos y tiene detalles que no tiene con otros líderes", apuntó. Con Parra coincide el politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ferrer Galván, quien aseveró que la jefa del Ejecutivo mexicano no solamente tiene aprobación y popularidad, sino una legitimación absoluta. De acuerdo con Francisco Parra, los amagues y decisiones de Donald Trump y su Administración para con México es uno de los pocos problemas en los que no puede estar en duda la unidad nacional y abundó que la mandataria está capitalizando las afrentas que llegan desde Washington mediante un rally 'round the flag."Este efecto que es una suerte de cierre de filas que varios políticos han tenido cuando enfrentan un problema de cierta magnitud (...) Se despierta una suerte de patriotismo y unidad (...) Hay cosas que están a discusión, pero lo que no está a discusión es unirnos para defender la política industrial mexicana", dijo. "No habrá gobierno que se atreva a ningunear a una presidenta con esa legitimidad"Para el analista Ferrer Galván el evento del pasado 9 de marzo en donde la mandataria logró reunir a más de 350.000 personas en el Zócalo capitalino, la plaza pública más importante del país, aunque innecesario porque la imposición de aranceles fue echada para atrás otra vez, dio cuenta que "la presidenta puede generar una mayor cohesión política y social". "La fortaleza con la que está enfrentando el tema migratorio y de la crisis con Estados Unidos ha sido de un talante de mucha superioridad moral", abundó el politólogo. Al respecto, Parra sentenció que el evento fue "en términos políticos, un pase de lista para ver qué fuerza tiene el Gobierno de Sheinbaum". Asimismo, Ferrer Galván sentenció que este tipo de mítines "son mensajes de unidad interna. Es un mensaje de unidad, de fortaleza, de que los gobernadores de todas las fuerzas políticas se unen a ella", lo cual son puntos a favor para la presidenta.

