Milei se aferra a un préstamo del FMI para levantar el cepo cambiario: ¿es posible?

El presidente argentino, Javier Milei, insiste en que un nuevo préstamo del FMI le permitirá levantar el cepo cambiario que restringe el mercado de dólares en... 14.03.2025, Sputnik Mundo

Si bien todavía hay incertidumbre sobre el monto y las condiciones del acuerdo con el FMI, el Gobierno de Javier Milei asegura que un nuevo desembolso del organismo multilateral permitirá abandonar el "cepo cambiario", el esquema que restringe la compra de dólares en el mercado oficial.Desde que participó en el Foro de Davos en enero de 2025, Milei se refiere con mayor frecuencia a la posibilidad de normalizar el mercado de dólares, una de las promesas más importantes de su campaña. Lo terminó de oficializar en su discurso ante el Congreso el 1 de marzo, vinculando la operación con un nuevo préstamo del FMI: "Estamos avanzando en un acuerdo con el FMI para poder terminar de sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario definitivamente durante este año".El mandatario enfatizó que su plan consiste en utilizar el dinero del nuevo crédito para que el Tesoro cancele la deuda que mantiene con el Banco Central. A partir de ese razonamiento, Milei asegura que "la deuda total no aumenta" sino que solamente "cambia la composición".En diálogo con Sputnik, el economista y director de EPyCA Consultores Martín Kalos consideró que el monto del préstamo que llegue desde el FMI será determinante para que el plan de Milei de levantar el cepo tenga éxito. En ese sentido, recordó que aun no hay información oficial respecto al monto solicitado por el Gobierno argentino pero existen diferentes "rumores" sobre créditos de 3.000, 12.000 o hasta 20.000 millones de dólares."El principal problema cambiario y que provoca el sostenimiento del cepo que colocó Mauricio Macri (2015-2019), mantuvo Alberto Fernández (2019-2023) y sigue con Milei es la falta de reservas en el Banco Central", remarcó el experto.Kalos explicó que la apertura del cepo implicaría el crecimiento de una demanda de dólares hacia el Banco Central, tanto para el ahorro en dólares de personas particulares como para importaciones o los giros de utilidades hacia el exterior de las empresas internacionales que operan en Argentina.En ese sentido, el economista afirmó que "un desembolso adicional de divisas frescas como el que podría aportar el FMI" permitiría hacer frente a esa demanda, tal como prevé hacerlo el Gobierno de Milei.Un informe enviado a sus clientes el 11 de marzo por el banco estadounidense Citi, y recogido por el sitio argentino Infobae, estima que Argentina podría levantar el cepo cambiario si el nuevo préstamo del FMI es de 20.000 millones de dólares o más.También en diálogo con Sputnik, el economista de la organización Fundar Emiliano Libman apuntó que, en realidad, el Gobierno argentino podría "levantar el cepo en cualquier momento" liberando las restricciones y unificando el tipo de cambio pero prefiere no hacerlo "en un año electoral" debido al posible impacto negativo en los comicios legislativos previstos para octubre de 2025.Levantar el cepo ¿con qué dólar?Para Libman, la gran interrogante detrás de la decisión de levantar el cepo cambiario es "a qué tipo de cambio se hace" y cómo se consigue el equilibrio entre la demanda de dólares que puede generarse y los impactos políticos de una posible devaluación. En ese sentido, sostuvo que si bien el Gobierno de Milei buscará levantar el cepo "con el tipo de cambio como está ahora" (con el dólar en el entorno de los 1.000 pesos argentinos), es probable que el FMI reclame "no una devaluación pero sí un sistema de bandas que permita que el dólar se mueva y el Banco Central solo intervenga en los extremos".El analista de Fundar estimó que un tipo de cambio de 1.400 pesos por dólar podría resultar en "una buena forma de resolver este problemón" en el que está el país producto del cepo, aunque insistió en que el Gobierno de Milei evitará un aumento del dólar para no poner en riesgo sus chances electorales en octubre.Kalos aseguró que la salida del cepo tendrá "sí o sí un impacto inflacionario", aunque podría ser más manejable que la devaluación del 120% que se produjo en diciembre de 2023, el primer mes de gestión de Milei, cuando la inflación mensual era del 12%. "No es lo mismo una devaluación del 120% con una inflación del 12% que una devaluación del 10% con una inflación del 1,5%. Obviamente le impacto es menor y las posibilidades de recuperarse son distintas", aclaró.Ambos economistas coincidieron en que levantar las restricciones cambiarias es esencial para la economía argentina. Según Kalos, se trata de un factor que "dará previsibilidad a los negocios en Argentina", ya que actualmente muchas compañías internacionales suspenden posibles inversiones debido a la imposibilidad de llevarse sus ganancias al exterior o importar los insumos necesarios para la producción.Libman enfatizó que el cepo "obstaculiza el normal funcionamiento de la economía" y que las restricciones cambiarias explican la falta de éxito del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) promovido por el Gobierno de Milei.

