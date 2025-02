https://noticiaslatam.lat/20250228/moscu-senala-cual-fue-la-mentira-mas-grande-de-zelenski-en-la-casa-blanca-1161380484.html

Moscú señala cuál fue "la mentira más grande" de Zelenski en el Despacho Oval

Moscú señala cuál fue "la mentira más grande" de Zelenski en el Despacho Oval

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, aseguró este 28 de febrero que la mayor mentira que espetó el líder ucraniano Volodímir... 28.02.2025, Sputnik Mundo

"[Zelenski] es una persona inadecuada que evalúa inadecuadamente la situación, que siente una permisibilidad absoluta y falta el respeto absolutamente a todos. Él muerde la mano que le daba de comer", dijo Zajárova al canal de televisión Soloviov Live.Además, afirmó que Kiev es ingrato no solo con Occidente, que le estuvo apoyando durante los últimos años, sino también con sus antepasados que pelearon contra el nazismo.Este 28 de febrero, Zelenski, Trump y el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, sostuvieron una reunión que derivó en conflicto, y que posteriormente concluyó con la cancelación de un acuerdo entre Washington y Kiev sobre tierras raras, recursos energéticos y minerales, así como en la cancelación de una conferencia de prensa conjunta entre ambos mandatarios. Trump aseguró que Zelenski no respetó a Estados Unidos por la actitud que tomó durante la reunión y le recriminó por lo que consideró una falta de agradecimiento de su parte, por las decenas de miles de millones de dólares que EEUU ha enviado a Ucrania durante los últimos tres años. El republicano también le dijo a Zelenski que está "jugando con la Tercera Guerra Mundial" e insistió en que las fuerzas ucranianas no tienen oportunidad de ganar el conflicto con Rusia porque Kiev "no está en una buena posición". "Le dimos equipos militares, y sus hombres son valientes, pero tuvieron que utilizar nuestros equipos militares. Si usted no hubiera tenido nuestros equipos militares, esta guerra habría terminado en dos semanas", recalcó Trump. Al respecto, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, consideró que "Donald Trump tiene razón: el régimen de Kiev está 'jugando con la Tercera Guerra Mundial'". El líder ucraniano había llegado a la Casa Blanca este 28 de febrero para firmar un acuerdo sobre la explotación de minerales, tierras raras y recursos energéticos, pero la rueda de prensa previa a su reunión con Donald Trump derivó en una discusión, tras la cual la delegación ucraniana abandonó la sede del Ejecutivo estadounidense.Un día antes, el republicano había dicho que, con esta reunión, Estados Unidos se convertiría en "un socio importante en el desarrollo de minerales, tierras raras, petróleo y gas de Ucrania". Sin embargo, Zelenski se negó a firmar el acuerdo, según confirmó la Casa Blanca.El mandatario norteamericano ha manifestado la intención de que Washington tenga acceso a minerales críticos, hidrocarburos y tierras raras del territorio ucraniano, como forma de garantía por todo el dinero que ha enviado la Casa Blanca a Kiev en armamento y ayuda financiera durante los tres años del conflicto entre Ucrania y Rusia. Según Trump, Estados Unidos ha invertido en Ucrania 350.000 millones de dólares.

