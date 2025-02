https://noticiaslatam.lat/20250227/trump-anuncia-un-acuerdo-historico-con-kiev-sobre-recursos-naturales-ucranianos-1161360659.html

Trump anuncia un "acuerdo histórico" con Kiev sobre recursos naturales ucranianos | Video

Trump anuncia un "acuerdo histórico" con Kiev sobre recursos naturales ucranianos | Video

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que ya ha alcanzado un acuerdo histórico con Ucrania para tener participación en la explotación de... 27.02.2025, Sputnik Mundo

El mandatario norteamericano ha manifestado la intención de que su país tenga acceso a minerales críticos, hidrocarburos y tierras raras del territorio ucraniano, como forma de garantía por todo el dinero que ha enviado la Casa Blanca a Kiev en armamento y ayuda financiera durante los tres años del conflicto entre Ucrania y Rusia. "Estaremos en el lugar y cavaremos. Estaremos cavando, cavando, cavando. Cavar, debemos", dijo Trump.Aunque todavía no se conoce el valor de este acuerdo y cuántos beneficios obtendría Washington de él, Trump ha mencionado en varias ocasiones que espera recuperar más de los 350.000 millones de dólares que, según él, Estados Unidos ha invertido en Ucrania. Incluso el presidente estadounidense habló sobre conseguir una garantía de hasta 500.000 millones de dólares. "Hemos pagado demasiado, y ahora es el momento de que EEUU obtenga algo a cambio", señaló Trump el pasado 23 de febrero durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés). "Exigimos metales de tierras raras, petróleo, todo lo que podamos obtener", agregó. El anuncio del acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania ocurre luego de varios desencuentros entre Trump y Zelenski. El líder ucraniano se quejó de no haber sido contemplado en las negociaciones de paz del conflicto entre Washington y Moscú, y aseguró que su país no tiene una deuda con nadie. En respuesta, el mandatario estadounidense lo llamó "dictador" y reiteró su llamado a que Kiev devuelva lo que ha recibido en armamento y respaldo financiero. Este 28 de febrero, Trump recibirá Volodímir Zelenski en la Casa Blanca.

2025

