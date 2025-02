https://noticiaslatam.lat/20250227/trump-ve-factible-un-acuerdo-de-paz-en-ucrania-o-sera-pronto-o-no-sera-1161360185.html

Trump ve factible un acuerdo de paz en Ucrania: "O será muy pronto o no será"

Trump ve factible un acuerdo de paz en Ucrania: "O será muy pronto o no será" | Video

27.02.2025

"El próximo paso que estamos dando es hacia un alto el fuego muy alcanzable. Esperamos que pueda ocurrir rápidamente", afirmó el republicano en la Casa Blanca, tras una reunión con su homólogo británico Keir Starmer. También dijo que no tiene la mínima intención de seguir enviando dinero al Gobierno de Zelenski, a quien incluso se ha referido como "dictador" anteriormente. "No quiero pagar miles de millones y miles de millones y miles de millones de dólares (...) en una guerra sin sentido que nunca debió haber ocurrido", comentó. Asimismo, Trump insistió en que Ucrania no se adherirá a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ya que la intención de su ingreso, dijo, fue lo que desató el inicio de la crisis ucraniana. "Podría ser muy amable y decir: 'oh, trabajaremos para lograrlo [la integración de Ucrania a la OTAN]. Pero mira, no va a ocurrir. Simplemente no va a ocurrir", añadió.

