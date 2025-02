https://noticiaslatam.lat/20250227/netflix-y-su-inversion-en-mexico-buena-noticia-economica-o-estandarizacion-de-contenidos-1161329777.html

Netflix y su inversión en México: ¿buena noticia económica o estandarización de contenidos?

Netflix presentó el 20 de febrero un plan de inversiones en México que, según el director ejecutivo de la compañía, Ted Sarandos, tiene la intención de fortalecer el cine nacional e impulsar el talento creativo del país durante los próximos cuatro años."Presidenta [Claudia] Sheinbaum, en Netflix compartimos su visión de un México vibrante y próspero, lleno de crecimiento y oportunidades", dijo Sarandos desde Palacio Nacional, sede del Gobierno mexicanoEl directivo detalló que, con la inversión contemplada, se proyecta que se realicen unas 20 producciones anuales. Además, aseguró que la industria audiovisual aporta 3.000 millones de dólares a la economía mexicana, mientras que, por cada dólar gastado, se genera 1.6 de valor agregado. Al mismo tiempo, Sarandos destacó que, en la última década, Netflix ha producido en México películas multipremiadas, como Roma, de Alfonso Cuarón, y Pinocho, de Guillermo del Toro.Sheinbaum, por su parte, celebró la millonaria inversión, a la que se refirió como una muestra de que México es un país grandioso por su riqueza, pero también por su talento creativo.Además, reiteró que la industria cinematográfica aporta al desarrollo económico, así como al turismo y a la generación de empleos en suelo mexicano.El contenido es la gran dudaPara el periodista cultural, traductor literario y crítico de cine, Carlos Rodríguez, "es una gran noticia que Netflix esté tan interesado en invertir, en producir desde México, todos estos años". En entrevista con Sputnik, el estudioso del séptimo arte sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum "es una mujer muy inteligente y, entonces, está atrayendo el interés de inversores, como esta empresa de streaming", pese a los desafíos económicos que representa la guerra arancelaria de Trump.Sin embargo, objetó que, por el lado creativo, ni Sarandos ni Sheinbaum fueron explícitos en cuanto al tipo de contenidos que Netflix pretende desarrollar en México, con todo y que se trata, desde su punto de vista, de "la parte importante o medular que hay que cuestionar".En opinión de Rodríguez, entonces, es importante saber si la empresa de entretenimiento planea llevar a la pantalla adaptaciones de historias ya conocidas o bien, si se tratará de argumentos novedosos y originales, lo que sería "fabuloso"."Ciertos parámetros estéticos se han desgastado muy pronto"Para profundizar en su premisa, Rodríguez recordó que Sarandos enumeró varios ejemplos, "como queriendo presumir el catálogo y las cosas que se han producido aquí en México". Así, el directivo hizo mucho énfasis en Pedro Páramo, dirigida por Rodrigo Prieto, "que es una de las últimas películas de la plataforma a la que le hicieron un montón de publicidad".En ese sentido, dijo, "parece que están un poco queriendo recuperar este legado de la literatura latinoamericana bajo su propia estética, que eso, digamos, nos lleva a otro problema", razonó Rodríguez.El crítico de cine agregó que "todo esto me parece una noticia interesante, pero también hay una tendencia a, digamos, netflixizar la cultura audiovisual". ¿Limitaciones creativas para los artistas?Otros ejemplos en los que el directivo hizo especial hincapié durante la conferencia en Palacio Nacional, añade el crítico, son Bardo, de Alejandro González Iñarritu; Roma, de Alfonso Cuarón; y Pinocho, de Guillermo del Toro. En estos casos, dijo Rodríguez, es muy probable que los creadores hayan tenido libertad creativa por parte de Netflix.En ese sentido, planteó Rodríguez, es importante observar, respecto al desarrollo creativo que Netflix pretende impulsar en México, cuáles serán los límites o las imposiciones para los artistas."Creo que ahí lo que valdría la pena asegurar, en algún sentido, es que los creadores pudieran participar del voto final, de la edición definitiva de su película", consideró."O sea, que ellos realmente pudieran decidir qué es lo que va y lo que no (...), a veces los creadores, pues quedan, ni siquiera en segundo lugar, si no quedan en el último término", añadió.¿Otro auge para los Estudios Churubusco?La empresa de entretenimiento y streaming también destinará dos millones de dólares para remodelar los históricos Estudios Churubusco, emplazados al sur de Ciudad de México y en los que, a lo largo de unos 80 años, se han realizado más de 3.000 producciones, incluidos clásicos como El ángel exterminador —escrita y dirigida por Luis Buñuel y protagonizada por la diva de la Época de Oro del cine mexicano Silvia Pinal— y El vengador del futuro, adaptación del aclamado escritor de ciencia ficción Phillip K. Dick.Al respecto, Rodríguez consideró que, aunque es lamentable que sólo mediante el impulso de la iniciativa privada se voltee a ver al histórico set de grabación, "es una buena noticia que puedan reactivar, no porque no estén activos, los Estudios Churubusco, porque se hacen muchas cosas ahí, pero, con respecto al esplendor del pasado, hay una diferencia grande"."Ahí han filmado todos los grandes cineastas, los grandes artistas mexicanos —y no mexicanos también—, eso es interesante", recordó el crítico.Por último, observó que una arista importante es que Netflix plantea producir desde México para distribuir en toda la región. Algo que, al final, podría centralizar las producciones. En ese sentido, el crítico sostiene que sería interesante pensar en otras locaciones, toda vez que, en ocasiones, los Estudios Churubusco se enfrentan a problemas de logística debido al gran número de producciones que esperan ocupar los sets o las oficinas."Habría que revisar cautelosamente la manera en la que se da el convenio y cuáles son sus características. A mí lo que me preocupa es esta cosa de cómo se va netflixizando la cultura audiovisual, que no avanza hacia algo más audaz", finalizó Carlos Rodríguez.

