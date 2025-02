https://noticiaslatam.lat/20250227/colombia-esta-decidido-a-comprar-aviones-caza-suecos-aunque-eeuu-podria-intentar-evitarlo-1161359111.html

Colombia está decidido a comprar aviones caza suecos, aunque EEUU podría intentar evitarlo

Colombia está decidido a comprar aviones caza suecos, aunque EEUU podría intentar evitarlo

27.02.2025

Culminando un proceso de más de diez años, el Gobierno colombiano se decantaría en los próximos días por los aviones caza Gripen, fabricados por la compañía sueca SAAB, para sustituir a los israelíes KFir, que cumplieron su vida útil en 2024 tras más de veinte años de servicio.Según informó la emisora colombiana Blu Radio a partir de fuentes del Ministerio de Defensa colombiano, el Gobierno de Gustavo Petro ya tiene "la decisión tomada" en favor de los caza suecos y prevé oficializarla durante el primer semestre de 2025. En principio se trataría de una compra de 10 aeronaves nuevas por un total de 2.000 millones de dólares —cerca de 85 millones por unidad— y que serían entregadas al país sudamericano en el plazo de cinco años, aunque también se maneja la posibilidad de adquirir 16 aviones, llevando la operación a cerca de los 3.000 millones de dólares.En diálogo con Sputnik, el experto colombiano en temas de Defensa Erich Saumeth recordó que el largo proceso de sustitución de los Kfir implicó la valoración de otras ofertas, entre ellas las del Eurofighter Typhoon (construidos por un consorcio de compañías de Alemania, España. Italia y Reino Unido), los Dassault Rafale franceses o los estadounidenses F-16.El analista señaló que, si bien la elección está sustentada en elementos técnicos valorados por las Fuerzas Armadas de Colombia, el país sudamericano ya varió en tres ocasiones de oferta preferida. Mientras el Gobierno de Iván Duque (2018-2022) estuvo a punto de inclinarse por los F-16, la gestión de Petro comenzó favorable a los Rafale franceses, antes de suspender la operación en 2023 y retomarla ahora, ya con los Gripen como alternativa aparentemente predilecta.Es en ese contexto, donde algunas diferencias geopolíticas pueden comenzar a tallar en el proceso de compra, complicando incluso las posibilidades de concretar la transacción con la sueca Saab. Es que, conocida la predisposición colombiana por los aviones suecos, surgió también la posibilidad ejerza un "veto" a la operación.Un artículo firmado por Saumeth para el portal especializado Infodefensa da cuenta de que EEUU podría no autorizar el traspaso de los aviones, debido a que cuentan con motores General Electric F414G, lo que le otorga a Washington potestades sobre la venta. Según el artículo, EEUU buscará nuevos contactos con el Gobierno colombiano para intentar revertir la opción sueca.EEUU y sus "mecanismos de presión"Si bien la empresa Saab ha buscado quitar relevancia a esta hipótesis, Saumeth dijo a Sputnik que se trata de "mecanismos de presión" surgidos de cierta "disconformidad" por parte de empresas estadounidenses en la manera en que el Gobierno colombiano llevó a cabo el proceso. En ese sentido, el experto informó que se espera que EEUU envíe a Colombia representantes de empresas proveedoras norteamericanas para intentar tranquilizar las aguas entre los países.Saumeth remarcó que las relaciones entre Washington y Bogotá han sido "bastante tensas" desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y consideró necesario que el país sudamericano tenga también "mucho tacto desde lo geopolítico para no tener nuevos roces con esa nación que puedan perjudicar procesos en materia de defensa y seguridad".Consultado por Sputnik, el analista en estrategia militar y asesor de Seguridad Nacional Manfred Grautoff sostuvo que "puede que a EEUU no le vaya a encantar mucho que países de América Latina vayan a comprar los Gripen" y consideró factible que Washington esté haciendo gestiones para modificar la decisión del Gobierno colombiano.De hecho, las tensiones entre el Gobierno de Petro y el de Trump ya tuvieron "coletazos" en la política de seguridad, ya que la decisión de la Casa Blanca de recortar programas de colaboración comprometió el uso de 22 helicópteros Black Hawk al servicio de la Policía de Colombia.Para Grautoff, todavía hay posibilidades de que haya modificaciones en la compra de los Gripen, especialmente porque si EEUU decide activar el "veto" a la venta de sus motores, "los Gripen estarán en problemas".El experto sostuvo, además, que volcarse por los Gripen suecos tampoco asegura a Colombia que no habrá "problemas políticos" que afecten la operativa del avión. "El problema es que Gripen está en Suecia y la posición histórica de Suecia con respecto a los derechos humanos podría hacer que Colombia tenga problemas con eso", hipotetizó.

