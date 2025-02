https://noticiaslatam.lat/20250221/petro-enfrenta-su-mayor-desafio-con-el-eln-librando-batallas-simultaneas-en-colombia-1161260346.html

Petro enfrenta su mayor desafío con el ELN librando batallas simultáneas en Colombia

Según reportes de las autoridades colombianas y testigos, ataques simultáneos con artefactos explosivos destruyeron un peaje en la autopista internacional que conecta con San Antonio del Táchira (Venezuela), impactaron una estación de policía y hostigaron un CAI (Centro de Atención Inmediata) en Cúcuta. Las imágenes difundidas por medios locales muestran escombros, vehículos carbonizados y una comunidad sumida en el temor.Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos y miembro del Pacto Histórico, no duda en señalar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como presunto responsable: "Todo indica que fue el ELN. Las autoridades han avanzado en lo que siempre hacen: ofrecer una recompensa de 100 millones de pesos. Toda la vida han creído que estos problemas tan graves de seguridad se solucionan comprando información". Su crítica apunta a la respuesta institucional, que incluyó un toque de queda decretado por el alcalde de Cúcuta entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m., medida que califica como "ineficaz e insuficiente"."No es un hecho aislado"Villa del Rosario, a menos de 15 minutos de Cúcuta, es un corredor vital para el comercio y el tránsito migratorio entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, su ubicación también la convierte en un imán para grupos armados que buscan controlar rutas de narcotráfico, contrabando y minería ilegal. Cañizares advierte que los ataques no son episodios aislados, sino parte de un conflicto que amenaza con escalar: "Desde el 16 de enero, hemos visto una confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC. La preocupación era que esta guerra se trasladara al área metropolitana de Cúcuta, donde el ELN tiene un frente urbano operando desde hace 30 años".El defensor detalla que, en los últimos dos años, las disidencias del Frente 33 de las FARC han intentado ganar terreno en la zona, lo que ha generado una crisis humanitaria: "No sabemos si la llegada de milicias de las FARC a Cúcuta es por la dispersión de esta guerra o un acto planificado. Pero eleva los temores de que el conflicto armado se instale en la ciudad".La advertencia de Cañizares no es retórica. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre el 01 de enero al 18 de septiembre de 2023 fueron asesinados más de 123 líderes sociales y además se registraron más de 64 masacres. "La Paz Total está rebasada por la realidad": el golpe al plan de PetroEl presidente Gustavo Petro llegó al poder con la promesa de una "Paz Total" que incluiría diálogos con todos los actores armados. Sin embargo, los ataques en Villa del Rosario reflejan un escenario opuesto: una escalada de violencia que, según Cañizares, evidencia el fracaso de la estrategia. El activista enumera los focos del conflicto: en el Chocó, el ELN se enfrenta al Clan del Golfo; en el Cauca y Nariño, libra batallas campales contra las FARC; en Arauca y Catatumbo, la lucha es contra las disidencias. La crítica de Cañizares llega en un momento delicado para Petro. Aunque el mandatario logró un acercamiento inicial con el ELN —incluyendo un cese al fuego temporal en 2022—, los diálogos se han estancado. Además, su propuesta de reformas sociales y agrarias, clave para desactivar la violencia estructural, enfrenta resistencia en el Congreso.“No es represalia, es un plan de copamiento militar”Ante la pregunta de si los ataques son una represalia por las operaciones militares en el Catatumbo —donde el Ejército colombiano ha intensificado ofensivas contra el ELN—, Cañizares es contundente: "No creo que responda a eso. Esto es parte de un plan nacional del ELN para copar militarmente territorios. En todas estas regiones, ellos son el actor central de la violencia".Según datos de inteligencia, reflejados por el medio digital “La silla vacía”, el ELN vendría a ser el grupo armado colombiano con más cantidad de integrantes en sus filas: 6.158. Además, añade el medio digital, que dicha organización tiene influencia en cerca de 19 departamentos del país neogranadino. “El Gobierno debe abandonar las salidas militares”Como voz histórica en la defensa de los derechos humanos en la frontera, Cañizares dirige un mensaje claro al presidente Petro: "Las soluciones militares no funcionan. Solo traen desolación, muerte y violaciones a los derechos humanos. El Gobierno debe persistir en una salida dialogada".Su propuesta es integral: "El Estado debe hacer presencia real en los territorios: no solo con soldados, sino con justicia, educación, salud y oportunidades. Hay que quitarle el poder a los armados con democracia y bienestar".El defensor insiste en que la militarización reproduce el círculo vicioso: "En el Catatumbo, por ejemplo, las operaciones del Ejército han desplazado a comunidades enteras. ¿De qué sirve capturar a un cabecilla si no hay un plan para reconstruir el tejido social?".Los ataques en Villa del Rosario, para el experto, no son solo un recordatorio de la persistencia del conflicto armado en Colombia, sino una alerta sobre su mutación. Mientras el ELN y las disidencias de las FARC libran una guerra por el control de "corredores de muerte", como los define Cañizares, miles de civiles quedan atrapados en el fuego cruzado.Para el activista, la salida sigue siendo política: "Presidente Petro, no arroje a la basura la posibilidad de diálogos. Necesitamos estrategias audaces, no más operativos de bombardeos", concluye.

