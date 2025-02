https://noticiaslatam.lat/20250201/esto-es-un-coletazo-eeuu-impide-a-colombia-usar-22-helicopteros-tras-pleito-entre-petro-y-trump-1160907514.html

"Esto es un coletazo": EEUU impide a Colombia usar 22 helicópteros tras pleito entre Petro y Trump

"Esto es un coletazo": EEUU impide a Colombia usar 22 helicópteros tras pleito entre Petro y Trump

Sputnik Mundo

La suspensión de un acuerdo con EEUU deja a la policía colombiana sin poder utilizar 22 helicópteros Black Hawk, clave en operaciones contra el Clan del Golfo... 01.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-01T03:17+0000

2025-02-01T03:17+0000

2025-02-01T03:17+0000

defensa

colombia

gustavo petro

eeuu

donald trump

otan

💬 opinión y análisis

🛡️ fuerzas armadas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108411/71/1084117114_0:160:2048:1312_1920x0_80_0_0_1e8b55bd09472778d8100e63492a5aa3.jpg

El diferendo diplomático entre Colombia y EEUU por el envío de migrantes deportados se trasladó hacia la Defensa, luego de que una decisión de Washington impidió a Bogotá seguir operando 22 helicópteros Black Hawk que eran utilizados por la Policía Antinarcóticos.Según consignó la emisora colombiana La W, el Gobierno de EEUU decidió suspender un acuerdo que tenía con el país latinoamericano para encargarse del mantenimiento de los helicópteros, lo que impide que las aeronaves sean utilizadas. De acuerdo a las fuentes del medio colombiano, los helicópteros deberán permanecer en tierra al menos durante los próximos meses.Operaciones en riesgoEn diálogo con Sputnik, el experto en asuntos militares y asesor en Seguridad Nacional Manfred Grautoff explicó que la decisión estadounidense implica, en la práctica, que ninguna de las unidades pueda volar, dado que "volar requiere del mantenimiento constante". El experto mencionó como ejemplo la base militar de Mutatá, una localidad ubicada en el departamento de Antioquía en medio de una región selvática conocida como el Nudo del Paramillo. La base es, recordó Grautoff, el lugar desde el que "se lanzan operaciones contra el Clan del Golfo" y que permitió las detenciones de líderes de la organización como Otoniel, Chiquito Malo o Siopas.Grautoff explicó que las fuerzas colombianas se valen de los helicópteros Black Hawk para ingresar en dichas zonas, que por su geografía selvática hace muy difícil los traslados en otro tipo de vehículos. El uso de los Black Hawk es tan relevante en el país que incluso la Fuerza Aérea de Colombia desarrolló a partir de ellos una versión modernizada para convertirlo en una unidad de ataque y que finalmente la fabricante Sikorsky denominó Arpía IV.En ese sentido, advirtió que no poder utilizar las aeronaves "enreda mucho" las posibilidades de operar, tanto en esa zona como en otras áreas críticas del territorio colombiano como, por ejemplo, el Catatumbo.Para el especialista, no hay dudas de que el diferendo diplomático por los deportados desencadenó este desencuentro, dado que "la policía colombiana es muy cercana a EEUU" y Colombia es, en materia de Defensa, "un aliado tan cercano a EEUU como lo es Israel". En condiciones normales "los generales de la policía podrían haber hecho un par de llamadas" para resolver el asunto, comentó.La gestión de Petro ya había experimentado una situación similar a comienzos de 2024, cuando un diferendo diplomático con el Gobierno de Israel por las violaciones a los derechos humanos en las operaciones en la Franja de Gaza llevó al presidente colombiano a ordenar la suspensión de compras de armamento israelí. La decisión acabó acelerando el proceso para sustituir a una veintena de aviones de combate Kfir, que terminan su vida útil en 2025.¿Puede Colombia abandonar a EEUU como proveedor militar?Sin embargo, la situación con EEUU parece haberse vuelto aún más compleja que con Israel. "Colombia nunca había tenido un problema así de grave con fuerzas de cooperación. Nunca había escalado al punto de prohibirle el uso de armamento. Es una de las escaladas más duras, al menos diplomáticas, que terminan enredando a la Defensa", opinó Grautoff.Para el experto, el episodio compromete las capacidades de Colombia que, si bien "tiene Fuerzas Armadas muy potentes", está lejos de tener "una autonomía plena". Además, consideró que no sería sencillo que la Administración de Petro busque aprovechar el episodio para conseguir proveedores alternativos de helicópteros y otros pertrechos militares.Grautoff sostuvo que, aunque Petro decidiera romper con EEUU y apuntar a abastecerse con helicópteros de, por ejemplo, fabricación china, las Fuerzas Armadas colombianas deberían sortear un "proceso de adaptación a una tecnología completamente diferente" que suele ser "muy difícil" de afrontar para los cuerpos armados.Por si fuera poco, recordó el asesor en Defensa, el carácter de "socio de la OTAN" de Colombia también complejiza la situación.En ese contexto, Grautoff consideró que el camino más probable es que "muy a su pesar, el Gobierno va a tener que alinearse a lo que exige EEUU". Para el analista, Washington utilizará esta situación para presionar a Colombia a plegarse a su política de seguridad y "enfrentar el problema de las drogas como ellos quieren", avanzando en la erradicación de cultivos y otras acciones que hasta el momento no entraban en los planes del presidente Petro.

https://noticiaslatam.lat/20250131/brasil-y-colombia-delinean-pasos-a-seguir-en-america-latina-ante-deportaciones-emprendidas-por-eeuu-1160883415.html

https://noticiaslatam.lat/20250131/petro-llama-a-migrantes-colombianos-irregulares-en-eeuu-volver-de-inmediato-al-pais-1160903337.html

colombia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, gustavo petro, eeuu, donald trump, otan, 💬 opinión y análisis, 🛡️ fuerzas armadas