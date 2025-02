https://noticiaslatam.lat/20250227/cambiar-el-nombre-de-mexico-una-batalla-nacionalista-que-podria-ser-imprecisa-y-cara-1161325695.html

Cambiar el nombre de México: una "batalla nacionalista" que podría ser imprecisa y cara

Cambiar el nombre de México: una "batalla nacionalista" que podría ser imprecisa y cara

Sputnik Mundo

Los cambios de nombre en Norteamérica no se limitaron a los deseos de Trump en EEUU de cambiar la denominación del golfo de México. Recientemente, la... 27.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-27T02:22+0000

2025-02-27T02:22+0000

2025-02-27T02:22+0000

américa latina

méxico

💬 opinión y análisis

política

sociedad

partido acción nacional (pan)

eeuu

kenia lópez rabadán

estados unidos mexicanos

nueva españa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/1a/1161342944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36964a52ba5fbc0803889901039383d6.jpg

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) considera que esta iniciativa tiene el objetivo de "fortalecer nuestra identidad nacional y simplificar documentos oficiales". Además, argumenta que, en el mundo, la nación latinoamericana es conocida simplemente como México. Según ella, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA) emplean esa voz para referirse al país.Sin embargo, detrás de la propuesta yace una posible rencilla política interna entre el opositor PAN y el oficialismo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dice a Sputnik el doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo Sánchez Gudiño. Otro rubro que resalta el experto es que la iniciativa de López Rabadán llega en un momento en el que la agenda política y mediática de México está enfocada en otros temas, especialmente en la relación comercial y de seguridad con Estados Unidos.No es un nombre cualquieraEl maestro en derecho por la UNAM, Eduardo Leal, refiere a Sputnik que el nombre oficial del país latinoamericano atiende al federalismo. López Rabadán envió su iniciativa para cambiar el nombre oficial del país el 23 de febrero, un día antes del Día de la Bandera, una de las celebraciones oficiales mexicanas más importantes. Un poco de historiaEn la era prehispánica, parte del territorio que hoy conforma México era conocido bajo el nombre de "Anáhuac", que significa "rodeado de agua" o "junto al agua" en náhuatl. Tras la llegada de los españoles a la región y con la caída de Tenochtitlán, los extranjeros llamaron Nueva España al que, posteriormente, se convertiría en uno de los países más importantes de América Latina.Mientras esto acontecía, el mote de México ya era común escucharlo en algunas zonas. Por ejemplo, en Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, del español Bernal Díaz del Castillo, refiere que la primera vez que el invasor español Hernán Cortés escuchó ese nombre fue en Tabasco, en 1519.Otros nombres que ha tenido el país son Imperio Mexicano, América Mexicana, Nación Mexicana y República Mexicana. Este último se suele usar coloquialmente y fue suscrito en la Constitución de 1857.Mientras tanto, el nombre de Estados Unidos Mexicanos surgió desde 1824 y fue oficializado en la Carta Magna de ese año. Desde esa época, es el mote oficial del país; está refrendado en la Constitución de 1917.¿Por qué no es posible?La legisladora panista señaló que la modificación del nombre oficial no tendría afectaciones para el país, sobre todo en la forma de Gobierno. No obstante, los expertos consultados indican que sí existirían consecuencias, sobre todo en términos legales.Mientras tanto, Sánchez Gudiño recuerda que un ajuste de esa índole tendría un gran costo para el Gobierno en turno."Esto implicaría el cambio de todo el sistema operativo de servicios públicos (...). Los documentos oficiales también tendrían que modificarse, los logotipos, entre otros. En términos materiales, el costo sería millonario, cuestión que no podría pasar en este instante, con un Gobierno con austeridad republicana", agrega.Cambios de nombre en tiempos de TrumpLa propuesta de la legisladora panista llega en un momento donde las modificaciones en este sentido están en boga. Por ejemplo, durante enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso cambiar el nombre del golfo de México por 'golfo de América'. Esto fue rechazado por la mandataria mexicana."El golfo de México es un nombre reconocido por Naciones Unidas. ¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? (...) Y [el nombre de] golfo de México [surge] desde 1607 y está [estipulado] internacionalmente", expresó en su conferencia del 8 de enero.Pero Trump continuó y, finalmente, el 25 de enero firmó una orden donde decretó el cambio del nombre, pero solo para la plataforma continental estadounidense, sin afectar a México o a Cuba.A pesar de esa puntualización, la compañía tecnológica Google, a través de su plataforma Maps, modificó el mote por 'golfo de América', lo que ha generado una fuerte disputa con el Gobierno mexicano, que analiza una demanda contra la empresa.Mientras tanto, Leal, quien también es docente en la UNAM, observa que la iniciativa no pasará a más y que lo relevante es la querella entre el Gobierno mexicano y Google, que tiene un fin: la defensa de la identidad nacional, la cual también está compuesta por aspectos como la bandera, la lengua, entre otros."Nos llamamos popularmente México y, por tanto, vamos pelear que el nombre del golfo de México quede así establecido ante el mundo, por todas las normas y geografía internacional, para que no se cambie [el mote]", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20250109/golfo-de-america-por-golfo-de-mexico-un-proyecto-irrendentista-bipartidista-de-eeuu-desde-2012-1160346075.html

https://noticiaslatam.lat/20240403/de-los-pines-a-las-redes-sociales-como-ha-sido-la-evolucion-de-las-campanas-politicas-en-mexico-1149330687.html

https://noticiaslatam.lat/20231219/mas-alla-de-juzgar-la-historia-de-mexico-debemos-estudiar-a-sus-personajes-1146148288.html

https://noticiaslatam.lat/20230917/monumentos-en-mexico-que-hay-mas-alla-de-su-esplendor-y-popularidad-1143727968.html

https://noticiaslatam.lat/20250111/en-realidad-trump-puede-cambiar-el-nombre-del-golfo-de-mexico--video-1160326033.html

méxico

eeuu

estados unidos mexicanos

nueva españa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

méxico, 💬 opinión y análisis, política, sociedad, partido acción nacional (pan), eeuu, kenia lópez rabadán, estados unidos mexicanos, nueva españa, hernán cortés, claudia sheinbaum