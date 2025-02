https://noticiaslatam.lat/20250213/sheinbaum-analiza-demandar-a-google-por-cambiar-el-nombre-al-golfo-de-mexico-1161142517.html

Sheinbaum analiza demandar a Google por cambiar el nombre al golfo de México

Sheinbaum analiza demandar a Google por cambiar el nombre al golfo de México

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, continúa la disputa contra Google, la cual modificó el nombre del golfo de México a 'golfo de América', en línea con...

La mandataria reconoció que Google Maps no equivale a una norma internacional, pero que, al ser un referente para todos los países, es relevante que siga los conceptos establecidos en tratados y hasta en el mismo documento firmado por su homólogo estadounidense."Ni siquiera el presidente Trump está planteando que todo el golfo de México se llame golfo de América", puntualizó.Sheinbaum informó que la carta enviada por su Gobierno a finales de enero, sí fue contestada por la empresa tecnológica pero, ante la insistencia del cambio de nombre, el canciller Juan Ramón de la Fuente respondió la misiva."Les regresó la carta diciendo que no (...), que no se puede llamar a todo el golfo de México como golfo de América. Se les volvió a dar el decreto [de EEUU] y se les recordó cuáles son las normas internacionales", precisó.Tras tomar posesión del cargo el 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva para restablecer "los nombres que hacen honor a la grandeza de Estados Unidos".Uno de los puntos del decreto establece un plazo de 30 días para "dar el nombre del 'golfo de [Estados Unidos de] América' a la zona de la plataforma continental estadounidense delimitada al noreste, norte y noroeste por los estados de Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida".Frente a ello, Google Maps informó que sustituiría el nombre por golfo de América solo en ese país, cuestión que ocurrió a inicios de febrero, después de que el mandatario emitiera la proclamación al respecto.

