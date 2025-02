https://noticiaslatam.lat/20250222/es-un-triunfo-a-modo-defensivo-milei-logra-detener-en-el-congreso-la-investigacion-por-libra-1161277305.html

"Es un triunfo a modo defensivo": Milei logra detener en el Congreso la investigación por $LIBRA

22.02.2025

américa latina

política

javier milei

casa rosada

la libertad avanza

Tras una semana sumido en el estupor, el Gobierno de Javier Milei reaccionó y, una vez más, vio en el Congreso a su mejor aliado. Tras horas de negociaciones, el Ejecutivo logró evitar la creación de una comisión parlamentaria específicamente concebida para investigar la responsabilidad del presidente en la difusión de la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, el mayor escándalo en el cual se vio inmerso el mandatario desde su asunción.La iniciativa requería reunir dos tercios de los votos del Senado. Cuando todo parecía encaminado hacia un nuevo revés para el Gobierno, la Casa Rosada sacó a relucir su capacidad de presión para evitar que la oposición alcanzara el apoyo de 48 legisladores. Finalmente, el Ejecutivo salió airoso por apenas un voto y la propuesta naufragó.El aspecto más sobresaliente de la maratónica sesión fue la alevosa marcha atrás de un grupo de legisladores de la Unión Cívica Radical que, habiendo impulsado originalmente la creación de la comisión, terminaron votando en contra de la iniciativa. El llamativo giro repentino motivó la reacción del presidente del partido, el también senador Martín Lousteau: "El Gobierno Nacional ejerció una presión monumental para que no se investigue".El triunfo no hizo más que confirmar una tendencia que desafía la aritmética: pese a contar menos del 15% de los diputados y senadores que integran el Congreso, La Libertad Avanza logró imponer su voluntad en las principales discusiones parlamentarias, que alcanzan desde la sanción de la llamada Ley Ómnibus hasta el sostenimiento de los vetos para frenar las mejoras en el presupuesto universitario y en las jubilaciones.El oficialismo redondeó la sesión consiguiendo la suspensión de las elecciones primarias —donde se definían a los candidatos de cada espacio—, una de sus principales iniciativas de cara a los comicios de medio término, junto a la sanción de las leyes de reiterancia, juicio en ausencia y de la denominada "ley antimafias", todas iniciativas nacidas en la Casa Rosada.¿Una victoria pírrica?"Este es un triunfo de Milei a modo defensivo: logró bloquear la iniciativa estando en minoría parlamentaria, y eso es lo importante para el presidente", dijo a Sputnik el politólogo Facundo Cruz. Según el especialista, el bloque de la creación de la comisión investigadora "no es una victoria definitiva, sino apenas un alivio para el oficialismo".Para Cruz, el verdadero éxito de la Casa Rosada consistió en haber logrado presionar lo suficiente a los mandatarios provinciales para lograr entre los senadores el respaldo al Gobierno, incluso a costa de cambiar repentinamente de posición. "La Libertad Avanza aprendió cómo funciona el sistema federal: para negociar, primero hay que hablar con los gobernadores", afirmó el consultor."Es importante la capacidad de presión del Gobierno porque en las próximas elecciones va a seguir creciendo parlamentariamente y quedar aún más fuerte. Considerando que en minoría logró sancionar sus leyes, ese futuro es promisorio para el Ejecutivo", destacó el investigador.Esta bala golpeó al "núcleo duro" de votantesEl ineludible éxito legislativo de Milei contrasta con el creciente costo político que afronta el Gobierno con las consecuencias derivadas del escándalo ligado a la cripto-estafa. Según Cruz, el mayor perjuicio radica en la imagen de transparencia y "anticasta" que el libertario supo construir frente al electorado: "Esta bala entró y golpeó al 'núcleo duro' de votantes, incluso más que a aquellos menos convencidos", señaló el analista.De acuerdo al politólogo, el principal riesgo que el episodio conlleva radica en que los cuestionamientos apuntan al propio presidente y su fuero íntimo: "El costo del caso es que apunta directamente a Milei y su círculo más cercano. En un Gobierno de este tipo, esto puede ser muy dañino", esgrimió.

