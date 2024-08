https://noticiaslatam.lat/20240818/la-situacion-de-los-jovenes-en-mexico-es-alarmante-la-mitad-tiene-condiciones-laborales-adversas-1156789362.html

"La situación de los jóvenes en México es alarmante": la mitad tiene condiciones laborales adversas

Más de la mitad de los jóvenes que viven en México padecen condiciones de pobreza, precariedad y exclusión educativa y laboral, de acuerdo con un estudio...

Carlos Alejandro Casillas Piedra es un joven de 26 años que trabaja en unas pastelerías ubicadas en el estado mexicano de Durango para poder continuar con sus estudios universitarios de arquitectura. En diálogo con Sputnik, consideró que no cuenta con un buen empleo.Carlos pertenece al grupo de millones de jóvenes mexicanos de entre 15 a 29 años que no cuenta con un trabajo digno, es decir, con las prestaciones enmarcadas en la Ley Federal del Trabajo, entre ellas ser inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).Carlos considera que muchos de los empleadores no impulsan el crecimiento profesional de los jóvenes que necesitan emplearse para continuar con sus estudios, pues prefieren contratar a personas que no estudien para no tener problemas cuando sus empleados tengan que ir a la escuela o cumplir con sus tareas."La mayoría de los lugares donde empiezan a solicitar trabajadores le dicen 'no' a los estudiantes, porque los mismos estudiantes pueden llegar a solicitar permisos para hacer exámenes o labores de la escuela. Mis jefes me lo han dicho: 'A mí no me sirven tener una persona que venga o que quiera venir nada más 6 horas, 4 horas, cuando puedo tener alguien que viene una jornada laboral de 8 horas’”, ahondó.Además, Carlos revela que cuando llegan a contratar a estudiantes, algunos empleadores se aprovechan de que las escuelas, especialmente las públicas, aseguran a sus estudiantes ante el IMSS para ya no ofrecerles dicha prestación considerada como obligatoria en la ley mexicana.“La mayoría de los estudiantes contamos con seguro. Por eso yo siento que también muchas veces los dueños de los trabajos donde aceptan estudiantes, pues dicen ‘yo acepto estudiantes porque yo sé que están asegurados y no tengo que estarles dando el seguro’”, agrega.Millones de jóvenes sin trabajo dignoEl caso de Carlos es uno de los millones de jóvenes mexicanos que no cuentan con un trabajo con buenas condiciones laborales, lo cual les impide tener un mejor desarrollo profesional.Un informe de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza revela que al menos 16 millones de jóvenes enfrenta barreras estructurales que les dificulta su acceso al mercado laboral en condiciones dignas.La cifra revelada por la ONG coincide con los datos recientemente difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y correspondientes al primer trimestre del 2024, en los que solo el 48,1% de las personas jóvenes que trabajaron de manera subordinada y remunerada tuvo acceso a servicios de salud, 59,3 % contó con vacaciones, aguinaldo u otras prestaciones y 48,5 % recibió un contrato por escrito.Dentro del universo de 16 millones de jóvenes sin empleo digno, que representan a más de la mitad de este segmento poblacional en el país, 5,1 millones están fuera de la escuela y sin trabajo, según datos del informe de Acción Ciudadana Frente a la PobrezaDe acuerdo con los datos presentados por la ONG en el estudio Jóvenes Oportunidad, las personas jóvenes enfrentan desventajas como la desnutrición en la primera infancia, desempeño educativo deficiente durante la educación básica y el abandono escolar de la Educación Media Superior, todas ellas producto de contextos adversos y relacionadas con la pobreza."Hay desventajas que muchas veces se generan desde la cuna, desde el nacimiento, que se van acumulando y que a lo largo de las trayectorias de las vidas de las personas jóvenes van generando barreras estructurales. La primera desventaja es la pobreza, estamos hablando que actualmente el 42% de jóvenes entre 15 y 29 años vive en pobreza", explicó Álvarez.Además, los sueldos que reciben los jóvenes que trabajan registran un bajo nivel en el ámbito laboral mexicano pues, según las cifras del Inegi, en cuanto a la remuneración mensual de los jóvenes subordinados y remunerados, 46,8% recibió hasta un salario mínimo (aproximadamente 400 dólares); 33,6%, más de uno y hasta dos; 7,2 %, más de dos salarios mínimos, y para 12,4% no hubo información suficiente.La ONG, autora del informe, identifica a los individuos que se encuentran en una situación económica y laboral precaria como jóvenes oportunidad, con el objetivo de no estigmatizarlos y centrarse en sus capacidades y resiliencia. "Los queremos describir por las capacidades que tienen, que son resilientes creativos y que además están en búsqueda de una oportunidad y que ahí viene el concepto de jóvenes oportunidad, para iniciar, para avanzar con su proceso de movilidad social, que se podría materializar en tener un trabajo formal con prestaciones, con un salario justo, con vacaciones y todas las prestaciones que vienen enmarcadas en la ley", explicó Esteban Álvarez.Jóvenes Construyendo el FuturoEl presidente de Alianza Jóvenes con Trabajo Digno considera que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es una buena ayuda para que las personas jóvenes puedan mejorar su situación económica y tengan la posibilidad de ingresar al mercado laboral en mejores condiciones y asegura que debe seguir en la nueva administración."Son importantes los esfuerzos que se han hecho con Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa insignia de esta administración, que atiende esta problemática y nosotros creemos debe continuar y mejorarse hacia adelante", subraya Álvarez."Jóvenes Construyendo el Futuro ayuda a los estudiantes y siento que ese apoyo es bueno para poder conseguir un trabajo", dijo Carlos.Sin embargo, Álvarez considera que este programa puede mejorar dando prioridad a jóvenes con mayor rezago educativo y con otras barreras de empleabilidad. El especialista también señala que se puede equilibrar la presencia geográfica del programa, en particular para enfocarse en las zonas donde hay mayor cantidad de jóvenes fuera de la escuela y el trabajo como en las grandes ciudades del país.

