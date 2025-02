"Los demócratas se siguen peleando en público sobre quién tuvo la culpa de la derrota de Kamala Harris y no han elaborado todavía un mensaje claro para enfrentar al actual Gobierno. Así, Trump no solo tiene todo el poder político sino también el mediático, ya que no tiene ningún adversario con quien debatir internamente, por lo que el dominio de Trump del escenario político de EEUU goza por el momento de buena salud", concluye.