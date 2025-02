https://noticiaslatam.lat/20250222/lo-mejor-para-el-mundo-es-que-se-vaya-el-circulo-cercano-de-trump-le-da-la-espalda-a-zelenski-1161275428.html

"Lo mejor para el mundo es que se vaya": el círculo cercano de Trump le da la espalda a Zelenski

"Lo mejor para el mundo es que se vaya": el círculo cercano de Trump le da la espalda a Zelenski

En el entorno inmediato del presidente Donald Trump hay pocos (o ningún) aliado del líder Volodímir Zelenski, según reporta el diario 'The New York Post'.

“Lo mejor para [Zelenski] y el mundo es que se vaya a Francia inmediatamente”, dijo al medio una fuente cercana al mandatario republicano. Otra fuente familiarizada con las negociaciones sobre el conflicto ucraniano dijo que el sentimiento contra Zelenski está "muy extendido" en Washington, además, señaló que la ruptura pública se veía venir desde hace tiempo."Escuché hace meses que es hora de elecciones y de un nuevo liderazgo", comentó.En los últimos días, Trump ha hecho una serie de declaraciones contra Zelenski, a quien tildó de "dictador".El jefe de Estado de EEUU insistió este 21 de febrero sobre un acuerdo con Kiev en torno a las tierras raras ucranianas."No recuperamos nuestro dinero y estamos perdiendo, o sea, no queremos hacerlo más, así que estamos firmando un acuerdo, esperemos que en el próximo período, bastante corto, que nos asegurará que recuperaremos entre 400.000 y 500.000 millones de dólares", dijo Trump desde la Casa Blanca.En el mismo sentido, el enviado del presidente Donald Trump para Misiones Especiales, Richard Grenell, afirmó que el pueblo estadounidense está frustrado porque el líder ucraniano no está tomando las mejores decisiones para alcanzar la paz en su país."Creo que el pueblo estadounidense está realmente frustrado con Zelenski. Creo que hay una gran frustración porque no está tomando buenas decisiones para la paz. Cuando el pueblo estadounidense está gastando cientos de miles de millones de dólares, hay una frustración", dijo Grenell en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

