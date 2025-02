https://noticiaslatam.lat/20250221/rusia-reitera-que-continuara-su-operacion-en-ucrania-hasta-que-se-alcancen-sus-objetivos-1161267043.html

Rusia reitera que continuará su operación en Ucrania hasta que se alcancen sus objetivos

MOSCÚ (Sputnik) — La operación militar especial de Rusia en Ucrania continuará hasta que se alcancen todos los objetivos, declaró el portavoz del Kremlin... 21.02.2025

Solución pacífica al conflictoEl mandatario ruso continúa comprometido con la solución diplomática del asunto ucraniano, aseguró el Kremlin. Rusia, subrayó, tiene intereses de seguridad nacional y está dispuesta a conseguir sus objetivos mediante las negociaciones de paz.Peskov cuestionó también la financiación que recibe Ucrania de sus patrocinadores occidentales.Anteriormente, el responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental estadounidense, Elon Musk, en un acto público en Washington, catalogó el conflicto ucraniano como "el mayor esquema de corrupción nunca antes visto" con sobornos y "mordidas" que van a parar a los bolsillos de unos cuantos.El 18 de febrero, las delegaciones oficiales de Rusia y de EEUU se reunieron por primera vez en Arabia Saudita para buscar la normalización de las relaciones entre las dos grandes potencias, concretar la primera cumbre entre el presidente ruso y su homólogo estadounidense, Donald Trump, y facilitar posibles negociaciones para resolver el conflicto ucraniano.El encuentro se produjo casi una semana después de la primera conversación telefónica que mantuvieron Putin y Trump, en la que abordaron lo referente a Ucrania, Oriente Medio, el intercambio de presos, el programa nuclear iraní y el estado de las relaciones entre Washington y Moscú.En enero pasado, el enviado especial de EEUU para Ucrania, Keith Kellogg, dijo que el objetivo de la Casa Blanca era poner fin al conflicto ucraniano en los primeros 100 días del mandato presidencial de Trump.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.En junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de los cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.EEUU y una posible salida de la ONUEl Kremlin no está al tanto de los detalles de la iniciativa estadounidense sobre una posible retirada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró Peskov. "No conocemos todos los detalles de esta iniciativa, pero hemos leído los informes al respecto", indicó.Previamente, el 21 de febrero, varios senadores republicanos de EEUU presentaron un proyecto de ley para la salida completa del país de la ONU.El proyecto de ley propone también cesar la financiación de la ONU y sus agencias, además de prohibir una futura reincorporación sin la aprobación del Senado. También establece la prohibición de la participación de EEUU en misiones de paz de la ONU.El 4 de febrero, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para reevaluar la participación del país en la ONU, afirmando que la organización está mal administrada y no cumple con su función.A principios de este mes, el presidente estadounidense firmó también una orden para el cese total de la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, la salida de EEUU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el inicio de una investigación acelerada sobre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el objetivo de identificar posibles "sentimientos antiestadounidenses" y "sesgo contra Israel".

