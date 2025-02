https://noticiaslatam.lat/20250220/taiwan-crea-un-centro-tecnologico-en-su-aliado-paraguay-pero-alejado-de-los-semiconductores-1161237290.html

Taiwán crea un centro tecnológico en su aliado Paraguay, pero alejado de los semiconductores

20.02.2025

Con un ojo puesto en las implicancias de la política exterior de Donald Trump en EEUU, Taiwán busca asegurarse no perder el respaldo incondicional de Paraguay, su aliado más importante por fuera de Washington. Con una inversión de poco más de seis millones de dólares, los enviados taiwaneses buscan reflotar en este momento un viejo proyecto para instalar un "Parque Tecnológico Inteligente Taiwán-Paraguay".El proyecto es celebrado a viva voz por el Gobierno paraguayo, que considera que se trata de "una inversión significativa" para Minga Guazú, una ciudad de unos 80.000 habitantes ubicada en el departamento de Alto Paraná. Según consignó la Agencia de Información Paraguaya (IP), el proyecto "refuerza el compromiso con la generación de empleo, la atracción de inversión, el desarrollo sostenible y la innovación del sector industrial paraguayo".De acuerdo al Gobierno paraguayo, el proyecto se instalará en un predio de 40 hectáreas que podrá albergar 93 lotes industriales, diseñados especialmente para "potenciar actividades industriales, logísticas y de servicios de apoyo a la industria". Si bien el Gobierno paraguayo no dio más detalles en sus comunicaciones oficiales, remarca que el parque industrial tendrá "un enfoque especial en la tecnología inteligente".En conversación con Sputnik, la analista internacional Julieta Heduvan recordó que la creación de un parque tecnológico "siempre ha estado entre los proyectos de cooperación entre Taiwán y Paraguay", aunque no ha logrado cumplir cabalmente el objetivo original de atraer nuevas inversiones extranjeras al país. Apostar por un nuevo relanzamiento es, para la experta, positivo porque puede dar "mayor visibilidad" al proyecto.Paraguay y su "carta Taiwán"La analista remarcó que si bien la relación entre Paraguay y Taiwán depende más de la fidelidad de las "élites políticas" que del contexto internacional, "una disminución del respaldo de Trump a Taiwán no pasaría desapercibida" y hasta colocaría al país sudamericano "en una posición más incómoda".Es que, si la política de Trump para mover desde Taiwán a EEUU la industria de los semiconductores enfría la relación entre Washington y Taipéi, Paraguay podría perder la "carta Taiwán", uno de sus recursos predilectos en las negociaciones con la potencia norteamericana, al ser uno de los países más grandes en reconocer a Taiwán como un Estado independiente. Heduvan subrayó que, para preocupación del Gobierno de Santiago Peña, "la pérdida de relevancia de esta estrategia reduciría la influencia que el país puede tener sobre EEUU" y, a su vez, "lo expondría a una mayor influencia directa de China".Taiwán, un "pésimo socio"En octubre de 2024, representantes del Instituto de Investigación de Tecnología Industrial de Taiwán visitaron Paraguay para reunirse con autoridades locales con el objetivo de, tal como divulgó el propio Gobierno paraguayo, "discutir las oportunidades que ofrece Paraguay en la instalación de fábricas de semiconductores", campo en el que las empresas taiwaneses consiguieron consolidarse como potencias.Sin embargo, los pasos siguientes del territorio asiático no parecen refrendar aquel entusiasmo. En diálogo con Sputnik, el economista paraguayo Víctor Benítez González no se mostró optimista en relación al impacto que la inversión en el Parque Tecnológico Inteligente puede tener para la economía y las posibilidades de desarrollo de Paraguay. Para empezar, porque "una inversión de seis millones de dólares no mueve la aguja en una economía con déficit de infraestructura en saneamiento, escuelas, hospitales o transmisión de energía".Heduvan coincidió en que "uno de los reclamos más frecuentes de Paraguay hacia Taiwán es la falta de inversiones en el ámbito industrial y de transferencia tecnológica" y recordó que, si bien hubo incrementos en el comercio entre ambos mercados, la llegada de inversión taiwanesa a Paraguay "sigue siendo el punto débil en la relación bilateral".Para Benítez González, una de las explicaciones detrás de este fenómeno es que la política taiwanesa se basa mucho más en "corromper autoridades del Estado paraguayo" que en realizar grandes inversiones.El resultado es un cóctel que, al tiempo que Taiwán promociona junto a Paraguay parques "inteligentes" y universidades tecnológicas en conjunto, parece alejar cada vez más la posibilidad de que el país sudamericano se incorpore al mercado mundial de los semiconductores."El contexto actual del orden internacional no favorece el sueño paraguayo de integrarse a la cadena de producción de semiconductores. Las tendencias de friendshoring y nearshoring, que parecían poder beneficiar a la región, se han visto congeladas con la llegada de Trump y esto reduce aún más las posibilidades de Paraguay de tener injerencia en la producción de semiconductores", diagnosticó Heduvan.Para peor, Benítez González lamentó que "a excepción de algunas islas de excelencia", los jóvenes paraguayos "tienen dificultades" en matemáticas, inglés y otras capacidades clave para esta industria. Para el economista, esto garantiza que el país sudamericano "no tiene ninguna posibilidad de entrar en el mundo de los semiconductores".

