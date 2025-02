https://noticiaslatam.lat/20250217/primer-ministro-del-reino-unido-ofrece-el-despliegue-de-tropas-britanicas-en-ucrania-1161188328.html

Primer ministro del Reino Unido ofrece el despliegue de tropas británicas en Ucrania

Primer ministro del Reino Unido ofrece el despliegue de tropas británicas en Ucrania

El Reino Unido tiene disposición para ejercer un "papel de liderazgo" en las "labores de apoyo" a Ucrania, afirma el primer ministro Keir Starmer en un texto... 17.02.2025, Sputnik Mundo

"[Esto] significa estar preparados y dispuestos a contribuir a las garantías de seguridad de Ucrania poniendo nuestras propias tropas sobre el terreno si es necesario", se lee en el artículo de Starmer.Por otro lado, el premier británico expresó que las naciones europeas deben aumentar el gasto en defensa y "asumir un papel más importante en la OTAN".Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países con Estados Unidos al frente.A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. A su vez, Volodímir Zelenski, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades, tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia.

