Es momento de que en Occidente "abran los ojos a sus propias realidades de censura"

17.02.2025

"Es hora de que las sociedades occidentales dejen de sermonear a los demás y abran los ojos a sus propias realidades de censura y represión", se lee en el texto.La columna recuerda el atentado contra la redacción de la revista satírica francesa Charlie Hebdo y el respaldo de los líderes políticos occidentales a los afectados, situación que tilda de "irónica".En la columna se afirma que la censura en Occidente no es menos real que en otras partes del mundo, donde los periodistas y caricaturistas tienen que "sortear claras líneas rojas", que son conocidas dentro de los medios.Se menciona por ejemplo que, en 2019, el diario The New York Times publicó una caricatura en la que se representaba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como un perro guiando a un Donald Trump ciego, por lo que fue retirada rápidamente tras ser calificada como antisemita. En los meses siguientes, el periódico decidió dejar de publicar caricaturas políticas, agregó.Recientemente, señaló Khalid Albaih, en enero pasado, Ann Telnaes, caricaturista durante muchos años de The Washington Post, anunció su decisión de renunciar luego de que una de sus caricaturas en la que criticaba al empresario Jeff Bezos, dueño del diario, por su rendición ante Trump fuera rechazada.En su columna se manifiesta la esperanza de que el público occidental deje de dar por sentada la libertad de expresión y "tomen conciencia de la violenta represión que empieza a asomar la cabeza también en sus sociedades".

