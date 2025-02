https://noticiaslatam.lat/20250209/bukele-acusa-a-periodistas-independientes-de-ser-parte-de-una-operacion-de-lavado-de-dinero-1161077395.html

Bukele acusa a periodistas 'independientes' de ser parte de una operación de "lavado de dinero"

"La gran mayoría de los periodistas y medios 'independientes'" forman parte de una operación mundial de "lavado de dinero" que pretende "impulsar una agenda... 09.02.2025, Sputnik Mundo

El mandatario añadió que "ya lo habíamos denunciado antes, pero ahora hay confirmación oficial, con nuevos nombres, cifras y documentos". Así acompañó su mensaje con una publicación de la cuenta WikiLeaks sobre la USAID."USAID ha recaudado casi 500 millones de dólares a través de una ONG secreta financiada por el Gobierno estadounidense, 'Internews Network' (IN), que ha 'trabajado con' 4.291 medios de comunicación, produciendo en un año 4.799 horas de emisiones que llegaron a 778 millones de personas y 'capacitando' a más de 9.000 periodistas (cifras de 2023). IN también ha apoyado iniciativas de censura en las redes sociales", indica.Bukele, por su parte, ha arremetido en varias ocasiones contra la injerencia de la organización en su Estado y en otros países. A principios de febrero, el presidente declaró que la mayoría de los fondos proporcionados por la USAID se utilizan para financiar movimientos desestabilizadores."La mayoría de los Gobiernos no desean que los fondos de la USAID fluyan a sus países porque saben a dónde en realidad llega gran parte de este dinero. Aunque los presentan como apoyo al desarrollo, la democracia y los derechos humanos, la mayoría de estos fondos se canalizan hacia grupos de oposición, organizaciones no gubernamentales con agendas políticas y movimientos desestabilizadores", escribió Nayib Bukele en su cuenta de la red social X.

