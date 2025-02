https://noticiaslatam.lat/20250212/que-efectos-contraproducentes-tendria-eeuu-si-merma-o-retira-su-financiamiento-al-banco-mundial-1161094316.html

Trump quiere mermar o retirar su inversión al Banco Mundial: ¿qué efectos negativos tendría EEUU?

banco mundial

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

donald trump

eeuu

banco interamericano de desarrollo (bid)

economía

El 26 de enero, Donald Trump firmó una orden ejecutiva, en la que se solicita la revisión del vínculo de Washington con grupos internacionales o internos, como algunos organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) o el Banco Mundial (BM).Después de esta revisión, el Gobierno de EEUU decidirá si recorta o no el presupuesto de estos entes y, en algunos casos, determinará si los clausura. Para eso, tiene un plazo de 90 días, mismos que iniciaron cuando se emitió el documento. Pero esa medida, lejos de ser absolutamente benéfica como dice el mandatario estadounidense, podría tener un efecto búmeran en materia política.En este mismo sentido, el doctor en economía por la misma casa de estudios, Felipe Cruz, indica que una eventual disminución de recursos o freno total representaría una merma para los programas que tiene a nivel global."El ajuste financiero tendría como resultado que el Banco Mundial ya no realice los apoyos, los racionalice, o estudie mejor cómo y dónde asignaría los recursos", apunta.Frente a ese escenario, el 10 de febrero, la agencia calificadora Moody's advirtió que, en caso de que Washington retire su financiamiento al organismo encabezado por Ajay Banga, podría peligrar su nota, que es de AAA.Un posible cambio en el sistema financiero globalLos economistas consultados por Sputnik descartan que el Banco Mundial vaya a desaparecer, pero sí vislumbran cambios desde la manera en la que los inversionistas le toman en cuenta, hasta en sus acciones, en caso de que pierda financiamiento y que Moody's rebaje su calificación."El hecho de bajar la nota implica, de manera inmediata, disminuir los márgenes de confianza [en el organismo] (...). Además, alerta a los inversionistas y puede alejar los capitales", menciona Cruz, quien también es docente en la UNAM.Al respecto, Salazar, quien es integrante del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM, indica que el organismo financiero no dejará de existir debido a que EEUU no es el único accionista."[El recorte presupuestal al BM] es algo muy disruptivo (...), que puede sentar las bases para una reconfiguración del sistema económico. Este impacto no ocurriría a un corto plazo, porque el sistema financiero está engranado de tal manera que es complicado, a menos de que se dé un evento catastrófico", estima Salazar.Otros panoramasDe acuerdo con Cruz, si la institución financiera perdiera el apoyo de Washington, aplicaría una medida similar a la que desea Trump en su Gobierno: ser más selectivo en sus planes que, en su mayoría, se enfocan en la disminución de la pobreza y la prosperidad, y definir a qué países brinda apoyo.Pero eso no es todo. El doctor en economía por la UNAM expone que, en el caso de que ese ente comenzara a perder fuerza, otras instituciones podrían ganar más poder a nivel mundial."En el caso de América Latina sería el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A nivel internacional, podría ser el Banco Internacional de Pagos o el Export-Import Bank [de EEUU]. Incluso pudieran surgir coaliciones para que los apoyos y programas no dejen de fluir", concluye.

