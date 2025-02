https://noticiaslatam.lat/20250203/jefe-de-la-otan-eeuu-vende-mucho-mas-a-europa-de-lo-que-europa-compra-a-eeuu-en-defensa-1160967231.html

Jefe de la OTAN: "EEUU vende mucho más a Europa de lo que Europa compra a EEUU en defensa"

Jefe de la OTAN: "EEUU vende mucho más a Europa de lo que Europa compra a EEUU en defensa"

En ese sentido, el jefe de la Alianza atlántica reconoció que "siempre hay problemas entre los aliados" del bloque y dijo que "nunca es todo siempre tranquilo y feliz". Sin embargo, consideró que la OTAN tiene la capacidad para aliviar esas diferencias. Las declaraciones de Rutte suceden en momentos en que el presidente estadounidense Donald Trump inicia su segundo mandato bajo la exigencia de que todos los países integrantes de la OTAN aporten más recursos económicos a la organización y aumenten su gasto en defensa. Según el republicano, Washington invierte mucho más dinero en el grupo otanista que los aliados europeos. El presidente francés Emmanuel Macron ha reconocido que Europa ha invertido poco en su seguridad, a cambio de delegar toda esa tarea a Estados Unidos, algo que, según él, claramente ha beneficiado más al complejo militar-industrial estadounidense. "La OTAN, sin lugar a dudas, desempeña un papel crucial, y nosotros, los europeos, queremos desempeñar nuestro papel en ella. Este pilar europeo de la OTAN no disminuye la importancia de la alianza, pero debemos asumir la responsabilidad del despertar estratégico. No debemos delegar nuestra seguridad a los estadounidenses para siempre", comentó Macron en noviembre de 2024 durante una reunión de la Comunidad Política Europea.Trump desea que los aliados de la OTAN gasten en defensa al menos el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB), algo que no ha sido visto con buenos ojos en Alemania, pero que sí ha sido acatado por países bálticos como Lituania. El canciller alemán Olaf Scholz aseguró hace poco que esa cantidad exigida por el mandatario de Estados Unidos "es mucho dinero", ya que significaría que Berlín debe ahorrar o endeudarse con unos 150.000 millones de euros cada año.Los países de la OTAN acordaron en una cumbre en Vilna en 2023 gastar al menos el 2% del PIB en defensa. Actualmente, 23 de los 32 miembros de la Alianza Atlántica gastan el 2% o más de su PIB en este rubro.

