Informe del FMI sobre Bolivia "representa un apoyo decidido" a la oposición de cara a las elecciones

05.02.2025

2025-02-05T21:32+0000

2025-02-05T21:32+0000

2025-02-05T21:36+0000

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un informe en el cual recomienda a Bolivia realizar una devaluación de su moneda, así como un profundo ajuste fiscal. De esta manera —estima el organismo de crédito— se incrementarán las reservas internacionales del país. Marcelo Montenegro, ministro de Economía, consideró que los datos del fondo están desactualizados, porque solamente llegan hasta 2023.Según Montenegro, el Gobierno nacional se encargó en 2024 de ejecutar varias políticas económicas mencionadas ahora por el FMI, como la apertura de las exportaciones de ciertos productos regulados, cuya circulación en el mercado interno es fundamental para mantener el precio de la canasta básica familiar.El informe evalúa que la nación latinoamericana "requerirá tanto un ajuste fiscal gradual durante los próximos años, como una devaluación inicial para abordar más rápidamente el desequilibrio externo y permitir la acumulación de reservas".Pero el documento, denominado "Consulta del Artículo IV con Bolivia", se apoya en cifras con dos años de antigüedad. "Por lo tanto, muchas de sus observaciones están rezagadas", dijo el ministro de Economía en conferencia de prensa."No obstante, en 2024 hemos generado más crecimiento de lo que dicen sus proyecciones y realizado acciones con el empresariado boliviano que se han ido cumpliendo, como la apertura a las exportaciones y la devolución de los Certificados de Devolución Impositiva (Cedeim), para dinamizar las exportaciones", agregó."Apoyo decidido a los candidatos de la derecha"Según el analista económico Martín Moreira, no es casual que este informe del FMI aparezca a meses de las elecciones generales en Bolivia. Destacó por ejemplo que varios de los precandidatos de la oposición ya adelantaron que, en caso de llegar al Gobierno, lo primero que harán será pedir dinero al Fondo.En diálogo con Sputnik, el analista consideró que el informe del FMI no tiene la finalidad de dar recomendaciones al Gobierno de Arce, sino que "representa un apoyo decidido a los candidatos de la derecha y de la ultraderecha. Lo que dice el fondo va en línea con lo que ofrecen Jorge Tuto Quiroga, Branko Marinkovic, Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina", entre otros precandidatos.Para Moreira, con documentos de este tipo se pretende "desacreditar el modelo económico del Gobierno boliviano, también apunta a generar más incertidumbre en el país".Un análisis sesgadoEl analista destacó que el FMI no consideró en su evaluación varios elementos relevantes, ya sea por limitaciones interpretativas o por la intención de provocar una reacción política con su informe.El analista mencionó que el Estado garantizó el otorgamiento de bonos para 4 millones de personas de poblaciones vulnerables (como niños y ancianos), también mantuvo en funcionamiento el SUS (Sistema Único de Salud), que beneficia a 7,5 millones de ciudadanos.Por el enfrentamiento en el Movimiento Al Socialismo (MAS) entre un ala leal al expresidente Evo Morales (2006-2019) y otra fiel al presidente Arce, el oficialismo no ha logrado consolidar acuerdos en la Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar leyes, tampoco para habilitar créditos internacionales e inversiones por más de 3.000 millones de dólares.Datos viejosEl informe del FMI observa el descenso en las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia. Pero "toma datos del 2023, mientras durante 2024 las RIN ascendieron en 264 millones de dólares, hasta llegar a los 1.979 millones", advirtió el economista.Según Moreira, en 2024 hubo en el país un movimiento de 4.800 millones de dólares. Subrayó que este panorama sería más positivo si la Asamblea diera luz verde al ingreso de los créditos internacionales: "Si hubieran entrado, tendríamos mayor cantidad de dólares en reservas. Ahora tendríamos mínimamente 3.000 millones de dólares", aseguró.Además, "el FMI no comprende el daño que han causado los bloqueos impulsados por los seguidores de Morales (en febrero y octubre de 2024), que provocaron el 7% de inflación que hemos tenido el año pasado" y que concluyó con un incremento del 9,97% en la tasa inflacionaria."Estos puntos no son vistos por el FMI, que da un informe lapidario, incluso pidiendo la devaluación de la moneda. Pero la gran pregunta es ¿quiénes se beneficiarían de la devaluación?", cuestionó Moreira.Con este informe, el FMI "trata de generar las condiciones para que el próximo Gobierno sea de derecha, para que venda empresas públicas y devalúe la moneda, de modo que toda la carga quede sobre las poblaciones vulnerables".Antecedentes del fondoDurante la década de los 90, el FMI otorgó millones de dólares a los sucesivos gobiernos neoliberales, asimismo condicionó sus decisiones económicas. Con la asunción de Morales, en 2006, se pagó lo que se debía a este organismo y se tomó la decisión de no volver a llamarlo.Esto terminó con el derrocamiento de Morales, en 2019. Durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) se solicitó (y se aprobó) un crédito por 300 millones de dólares.Pero cuando llegó a la presidencia Luis Arce, a finales de 2020, "este dinero fue devuelto, para que el país no esté sujeto a imposiciones del FMI. Porque el fondo necesita que se vendan las empresas públicas bolivianas a transnacionales, también que se deje a un lado la industrialización impulsada por Arce", sostuvo Moreira.

2025

