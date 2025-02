https://noticiaslatam.lat/20250204/google-una-historia-interminable-de-multas-en-todo-el-mundo-1160979978.html

Google, una historia interminable de multas en todo el mundo

La empresa multinacional Google tiene un largo historial de multas en todo el mundo. Uso ilegal de datos personales, evasión de impuestos, violación de leyes...

Sputnik te presenta una cronología de las mayores sanciones que recibió Google a partir de 2017.2024La Autoridad Francesa de la Competencia multó a Google con 250 millones de euros por incumplir los compromisos adquiridos por la empresa estadounidense en junio de 2022, en el marco de un litigio con editores y medios de comunicación locales. Se trata del incumplimiento de la ley sobre derechos afines, aprobada en Francia en 2019, que obliga a las empresas de Internet a pagar una compensación a los medios y editores por el uso de sus contenidos.Los canales de televisión rusos exigieron a Google dos undecilillones de rublos (20.000 millones de billones de dólares) por el bloqueo de sus cuentas de YouTube. Además, la justicia rusa ya multó a Google en varias ocasiones a petición del regulador de los medios nacional, Roskomnadzor, por no eliminar información falsa, en particular sobre las acciones de las Fuerzas Armadas rusas durante la operación especial en Ucrania.2022La India impuso a la empresa una multa de 9.360 millones de rupias indias (unos 113 millones de dólares) por violar las leyes antimonopolio.Además, la Comisión de la Competencia de la India sancionó provisionalmente a la corporación estadounidense a pagar 162 millones de dólares por abusar de su posición dominante en varias categorías relacionadas con el ecosistema de dispositivos móviles Android en el país.2021Francia condenó a Google a pagar 500 millones de euros por su negativa a recompensar a los medios de comunicación locales. La multa se debe a que "la empresa no negoció adecuadamente con los editores de prensa la aplicación de los derechos afines, ni la remuneración de los editores por el uso de sus contenidos".Además, la empresa recibió una multa de 220 millones de euros por abuso de posición en la publicidad del sector tecnológico.A su vez, Italia sancionó a la empresa con un pago de 102 millones de euros por abuso de posición dominante.En Estados Unidos, 37 estados demandaron a Google por violar las leyes antimonopolio.La Comisión de Comercio Justo de Corea del Sur multó a Google con 207.400 millones de wones (143 millones de dólares) por abusar de su posición dominante en el mercado de sistemas operativos y aplicaciones para móviles.2020La Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia exigió a Google una multa de 100 millones de euros por utilizar cookies —datos almacenados en los ordenadores de los usuarios— sin obtener su consentimiento.La Comisión Europea inició una investigación antimonopolio contra Google por el acuerdo con Fitbit. A las autoridades europeas les preocupaba que Google utilizara la información recopilada por los dispositivos de medición del estado físico para reforzar aún más su posición en el mercado de la publicidad digital.2019Google debió pagar 1.000 millones de euros a Francia por evasión fiscal a largo plazo, sin embargo, la empresa logró abonar solo 500 millones de euros por un acuerdo previo al juicio. También tenía que pagar 465 millones de euros por impuestos no pagados anteriormente.La Unión Europea (UE) multó a Google con 1.500 millones de euros por bloquear los anuncios de sus competidores en sitios de terceros.La Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia impuso a Google una sanción de 50 millones de euros por falta de transparencia en la obtención del consentimiento para procesar y utilizar los datos personales de los usuarios.2018La UE exigió una multa récord de 4.340 millones de euros por obligar a los vendedores de dispositivos Android a instalar la búsqueda de Google.La India impuso una sanción de 21 millones de dólares por falsear los resultados de búsqueda.2017La Comisión Europea puso a Google una multa de 2.420 millones de euros por infravalorar las posiciones de sus competidores en los resultados de búsqueda.

