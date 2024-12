https://noticiaslatam.lat/20241217/el-chip-cuantico-willow-por-que-la-tecnologia-revolucionaria-de-google-puede-ser-aterradora-1159828140.html

El chip cuántico Willow: ¿Por qué la tecnología revolucionaria de Google puede ser aterradora?

El equipo Quantum AI de Google creó el chip cuántico Willow, que resuelve en cinco minutos tareas que a un superordenador convencional le llevaría septillones... 17.12.2024, Sputnik Mundo

Un bit es la "partícula elemental" de información con la que opera un ordenador clásico. En el sistema numérico binario, solo toma uno de dos valores: "1" o “0”. Su análogo cuántico, un cúbit, puede tomar "0", "1" o estar en superposición, como el gato de Schrödinger, es decir, tener ambos valores a la vez. Esto confiere a los ordenadores cuánticos un rendimiento impensable para las computadoras convencionales.El principal problema es la necesidad de temperaturas ultrabajas y la vulnerabilidad de los cúbits a influencias externas, lo que provoca errores. Incluso en los mejores sistemas hay un fallo por cada mil operaciones, y para resolver problemas prácticos es necesario que este indicador se acerque a la trillonésima parte.Los científicos del equipo IA Cuantum de Google Michael Newman y Kevin Satzinger afirman que por primera vez han logrado un éxito significativo en ese camino. Presentaron el chip cuántico Willow, en el que la tasa de error disminuye exponencialmente a medida que escalan los cúbits. Los diseñadores combinaron cúbits físicos en rejillas, los mismos cúbits lógicos. Resulta que cuantos más elementos hay en la rejilla, más estable es el sistema.El equipo de Google sostiene que el chip Willow de 105 cúbits resolvió en solo cinco minutos una tarea que habría llevado al superordenador "clásico" más rápido diez septillones de años (un septillón es un número con 24 ceros), mucho más allá de la edad de nuestro universo (13.800 millones de años)."Los sistemas cuánticos podrán modelizar complejas estructuras moleculares y procesos bioquímicos. Esto acelerará el desarrollo de nuevos fármacos, materiales más eficientes y tecnologías de almacenamiento de energía como las baterías superconductoras", explicó a Sputnik el experto en informática Filip Scherbanich.Además, estas máquinas pueden optimizar la logística, la gestión de recursos y la planificación financiera. Por ejemplo, pueden calcular al instante las rutas óptimas para el transporte o crear los esquemas de distribución de energía más eficientes.Sin embargo, existen ciertos riesgos. Las tecnologías cuánticas pueden utilizarse con fines militares: desde mejorar la capacidad de inteligencia hasta crear nuevas armas, incluidas las de destrucción masiva. Recientemente, los científicos han utilizado tecnologías cuánticas para descifrar algoritmos de cifrado militares.Todos los ámbitos en los que se requiere criptografía están amenazados: banca, servicios gubernamentales, redes sociales, mensajería y criptodivisas. Se están desarrollando nuevos algoritmos resistentes a los ataques cuánticos, pero el proceso de sustitución de los antiguos será difícil.Sin embargo, es demasiado pronto para alegrarse o preocuparse, apuntan los expertos, quienes creen que la declaración de Google contiene más publicidad que logros reales."En mi opinión, todo esto no es más que un ejercicio rutinario de marketing tecnológico. Google necesitaba esto urgentemente, ya que está perdiendo popularidad", escribe en la red social X el ingeniero especializado en blockchain, Jeffrey Scholz.Cree que el informe de Google sobre IA cuántica hace demasiadas suposiciones, y que la superioridad cuántica, es decir, resolver un problema que un ordenador convencional no es capaz de resolver, no se ha logrado realmente.Incluso los expertos menos escépticos estipulan que la tecnología está aún muy lejos.Añade que, por lo tanto, es poco probable que su nuevo procesador cambie el mundo de forma significativa hoy en día y se trata de solo un paso importante hacia un futuro de alta tecnología.En la red comparan el logro de Google con el primer vuelo de los hermanos Wright. Siguiendo con la metáfora, nadie sabe aún cuándo se hará realidad el "transporte aéreo masivo".

