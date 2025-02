https://noticiaslatam.lat/20250204/gobierno-de-mexico-desestima-los-aranceles-impuestos-a-sus-productos-por-ecuador-1160985124.html

Gobierno de México desestima los aranceles impuestos a sus productos por Ecuador

Gobierno de México desestima los aranceles impuestos a sus productos por Ecuador

Sputnik Mundo

El Gobierno de México desestimó los aranceles impuestos por Ecuador a sus productos, acción que, de acuerdo con el mandatario del país sudamericano, Daniel... 04.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-04T18:01+0000

2025-02-04T18:01+0000

2025-02-04T18:01+0000

américa latina

claudia sheinbaum

méxico

ecuador

📈 mercados y finanzas

aranceles

📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/04/1160984771_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_18c02057f61f0ffab4b0a2d247d69239.jpg

El 3 de febrero de 2025, horas después de que EEUU y México alcanzaran un acuerdo para suspender los gravámenes, el Gobierno ecuatoriano decidió colocar aranceles al país latinoamericano."Ratificamos nuestra postura de firmar un Tratado de Libre Comercio con México. Pero, hasta que eso suceda y sea una realidad, vamos a aplicar un arancel del 27% a los productos que importamos, con el objetivo de promover nuestra industria y que exista un trato justo a nuestros productores", escribó Noboa en su cuenta de X.Los productos que más exporta México a Ecuador son medicamentos envasados (60,2 millones de dólares), automóviles (50,7 millones de dólares) y tractores (26,6 millones de dólares), indican los datos más recientes de The Observatory of Economic Complexity. Esos bienes deberán pagar aranceles de 27%, si quieren entrar al mercado ecuatoriano.En 2022, México exportó a Ecuador mercancías por valor de 668 millones de dólares, según la misma base de datos. En cambio, Ecuador solo exportó a México productos por valor de 196 millones de dólares. Pero esta medida es solo un peldaño más en las tensiones entre ambas naciones, mismas que, desde hace casi un año, no cuentan con un vínculo diplomático tras el asalto a la Embajada mexicana en Quito por parte de las fuerzas armadas ecuatorianas.Esto se realizó para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien había solicitado asilo en territorio mexicano bajo el argumento de sufrir "persecución política" por parte de la Administración de Noboa.La aprehensión de Glas ocurrió el 5 de abril de 2024, dentro de la Embajada mexicana en Quito, un acto que fue catalogado por México como una "violación flagrante" del derecho internacional, desatando un conflicto legal y diplomático bilateral. El Gobierno de Noboa asegura que México intentó proteger a un funcionario que ya había sido condenado por delitos relacionados con corrupción.

https://noticiaslatam.lat/20240412/ecuador-y-mexico-la-relacion-diplomatica-se-rompio-pero-el-vinculo-entre-los-pueblos-es-fuerte-1149639347.html

méxico

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

claudia sheinbaum, méxico, ecuador, 📈 mercados y finanzas, aranceles, 📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico