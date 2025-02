https://noticiaslatam.lat/20250203/ecuador-impone-aranceles-del-27-contra-mexico-1160967280.html

Ecuador impone aranceles del 27% contra México

Ecuador impone aranceles del 27% contra México

"Como demostramos estos días, el nuevo Ecuador siempre ha estado abierto a la integración comercial, pero no cuando hay abuso", señaló Noboa en sus redes sociales. Daniel Noboa realiza este anuncio un día después de haber cerrado su campaña electoral rumbo a los comicios presidenciales, que se llevarán a cabo el próximo 9 de febrero.Noboa buscará la reelección frente a Luisa González, la candidata del principal movimiento opositor Revolución Ciudadana.Las diferencias diplomáticas entre ambos países comenzaron tras el arresto del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien había solicitado asilo en territorio mexicano bajo el argumento de sufrir "persecución política" por parte de la Administración de Noboa. La aprehensión de Glas ocurrió el 5 de abril de 2024, dentro de la embajada mexicana en Quito, un acto que fue catalogado por México como una "violación flagrante" del derecho internacional, desatando un conflicto legal y diplomático bilateral. El Gobierno de Noboa asegura que México intentó proteger a un funcionario que ya había sido condenado por delitos relacionados con corrupción. El anuncio de los aranceles de Ecuador contra bienes y productos mexicanos que ingresen al mercado ecuatoriano se da en momentos en que Estados Unidos —por orden del presidente Donald Trump— también intentó imponer gravámenes del 25% contra el país latinoamericano. Primeramente las medidas arancelarias fueron una realidad, pero tras una charla entre el republicano y la mandataria Claudia Sheinbaum, dichos gravámenes fueron puestos en pausa durante un mes, bajo la amenaza de reanudarlos en caso de que México no coopere lo suficiente con Washington para detener los flujos ilegales de drogas y migrantes hacia suelo estadounidense.

